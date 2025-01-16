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陸17歲少年困緬甸1年8個月　獲釋後精神失常「狂用頭撞牆」

文／香港01

河南一名17歲少年落入緬甸電詐組織的魔爪，經歷了長達1年零8個月的非人折磨，受盡虐打。事主去年年底獲釋，但原本健康活潑的少年變得癡癡呆呆，不僅沒有自主意識，對外界感知非常遲鈍，還不時會有用頭撞牆、趴桌子上不動等奇怪行為。

陸媒河南電視台等報導，2023年上半年，有人對河南少年小龍說到國外打工一個月能賺一兩萬人民幣（約四至八萬元新台幣）。想著可以給家裡減少負擔，小龍連工作都不知道是什麼就答應了。

▼少年精神失常，時常趴在桌子上不動。（圖／翻攝河南電視台）

▲▼陸17歲少年困緬甸1年8個月　獲釋後精神失常「狂用頭撞牆」。（圖／翻攝河南電視台）

後來小龍與父母聯繫上，哭訴說自己被騙到緬甸電詐園區後，先後被轉賣了4家公司，每天的主要工作就是聊天，專門在網上騙40多歲的有錢女性，騙不到就要被罰深蹲、蛙跳，甚至被毒打。他全身都是傷，屁股、大腿被打到化膿，手被打到骨折。

由於小龍一直沒有業績，精神也出現了異常，經過協商，園區老闆同意放人，小龍的父母在去年年底最終花了20萬（約85萬元新台幣）將小龍贖回。

▲▼陸17歲少年困緬甸1年8個月　獲釋後精神失常「狂用頭撞牆」。（圖／翻攝河南電視台）

可是讓小龍父母心痛的是， 小龍獲釋時沒有自主意識， 對外界感知非常遲鈍， 渾身肌肉緊繃、行動僵硬、害怕觸碰，甚至時不時有用頭撞牆、趴桌子上不動等奇怪行為。

小龍曾說，他在園區裡幾乎每天都是8點上班凌晨12點下班， 除了吃飯的一個小時， 其餘時間都在和「客戶」打字聊天， 如果騙不到人就要被體罰。小龍父母懷疑，小龍的奇怪行為跟體罰有關，懷疑他在園區常常要趴著被打。

小龍父母不得不像小時候一樣，重新教小龍走路、吃飯。協調營救行動的志願者表示， 經過治療，小龍的身體已無外傷， 但精神上受到的傷害無法預估， 需要回國後繼續治療。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

▲▼陸17歲少年困緬甸1年8個月　獲釋後精神失常「狂用頭撞牆」。（圖／翻攝河南電視台）

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