收到50杯飲料錢！店家「見1細節」愣：竟然成了幫凶　曝詐騙手法

▲店家遇到詐騙事件。（圖／雪克奶奶 手搖&奶昔飲專賣店授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

「真的沒想到我們竟然成了詐騙集團的幫凶！」位在台南的「雪克奶奶 手搖&奶昔飲專賣店」日前收到私訊，對方自稱是行銷活動企劃助理，要與他們配合相關活動，「由他們預先支付50杯的飲料費用，店家只要擺放抽獎活動的QR碼讓客人掃，就能免費兌換」，然而，店家事後卻發現，這活動居然也是詐騙集團的手法之一。

「雪克奶奶 手搖&奶昔飲專賣店」日前收到私訊，對方自稱是行銷活動企劃助理，每天都會向店家訂購50杯飲料，「只要你們有客人來，幫我完成活動內容就可以做領取的動作，活動內容很簡單」，他們會一次付清50杯飲品的費用。

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「雪克奶奶 手搖&奶昔飲專賣店」起初想著，既然對方會先付款，應該沒問題，但沒多久後卻收到客人截圖，「說是加入活動群組後，對方傳來的（要按讚臉書以獲得獎勵金）。但我司並沒有和任何行銷公司有配合，也沒有允許你們發布這樣的活動內容」，由於對方並未經過同意就使用他們的相關資訊，因此店家也隨即要求撤除。

後來「雪克奶奶 手搖&奶昔飲專賣店」詢問事實查核網站MyGoPen的LINE，才得知這是詐騙手法。因此店家後來就在Threads上發文表示，他們經過對話試探、請MyGoPen真人客服協助確認，才「證實這是一場詐騙無誤」，對方就是利用正常店家的管道，吸引客人加入他們的LINE，「他們就能透過話術和一些小誘因，不斷地吸引你上鉤，最後再詐騙你大筆的金額」。

「雪克奶奶 手搖&奶昔飲專賣店」也說，真的沒有想到他們居然成為了詐騙集團的幫凶，他們緊急確認後，已經趕緊撤下此活動，不過，因為他們確實有收到詐騙集團給的費用，且目前也找不到人還了，所以他們決定免費請大家喝50杯飲料，「只有50杯，送完為止。是詐騙集團請客，歡迎大家來領取」。

貼文曝光後，也有其他店家留言回應，透露他們曾碰上類似狀況。MyGoPen小編也直呼「詐騙真的有夠壞」。

本文經「雪克奶奶 手搖&奶昔飲專賣店」授權引用

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