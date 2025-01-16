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年夜飯「改去餐廳吃」他嘆少了一味：以前都是阿嬤煮！爆共鳴

▲▼年夜飯,團圓飯,吃飯,好料。（圖／記者施怡妏攝）

▲自煮年夜飯的家庭越來越少。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

每到農曆新年前夕，家家戶戶總要忙著準備年夜飯，好迎接一年一度團聚在飯桌前的溫馨時刻，就有網友表示，小時候年夜飯都是家人親自下廚，煮一大桌滿滿的菜，不過隨著家中長輩年紀越來越大，近幾年都改成在外面吃，好奇現在還有人會下廚嗎？貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，「現在除夕夜還會有人親自下廚嗎？」每到年節時，阿嬤總會親手準備滿桌好菜，其他人則在一旁幫忙，家中洋溢著忙碌又幸福的氛圍。然而，隨著阿嬤年紀增長漸漸改變，現在阿嬤的身體沒有以前好了，家人們為了體諒長輩，這兩年都改在餐廳吃年夜飯。

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原PO坦言，雖然在外面用餐方便，阿嬤也比較輕鬆，不必再為了準備年夜飯而勞累，卻少了一份過去的年節氣氛。

貼文曝光，不少人提到，現在都是買現成的，「十年前老母會訂一兩樣最麻煩的大菜，其他自己來，如今整桌用訂的」、「少數了，但大多都是長輩在煮吧」、「以前四大節都是家中自己煮備餐，現在整年想吃什麼時候都有，應景也是買現成的」、「真的偏少，就算有也會買一些現成的」、「頂多到市場買現成加熱」、「以後自煮圍爐，說不定會變成回憶」。

也有網友指出，「現代人嘴巴都變刁，親自下廚會被嫌到挫賽，外食好吃又方便」、「00後的大概剩1成會下廚，外送太方便」、「其實光是買菜提菜就很累了，尤其是上年紀的長輩，腿骨都不太好，會很吃力」。

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