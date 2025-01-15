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買2000元刮刮樂　請AI選號碼「爽中3萬元」！藥師嗨炸

▲▼ 。（圖／翻攝自IG／bingo_can_help）

▲幸運刮中3萬元。（圖／翻攝自IG／bingo_can_help）

記者施怡妏／綜合報導

每年農曆春節將近，不少人都會買刮刮樂試試新年手氣，「Bingo藥師」日前到彩券行購買蛇年「2000萬超級紅包」刮刮樂，請ChatGPT機器人挑選一個號碼，結果居然刮中3萬元，讓他又驚又喜，貼文曝光，不少網友留言狂吸藥師的好運，「我上次也是用GPT但沒中」、「太猛了」。

「Bingo藥師」在IG發文，到彩券行請ChatGPT機器人選一個數字，不過機器人卻說「選彩票的話，其實沒有固定的規律，完全是隨機的喔」，藥師又再問了一次，請機器人選一個數字就好，機器人便回「那就16吧」，沒想到居然刮中3萬元。

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「Bingo藥師」開心直呼「我愛你ChatGPT」，不枉費平常問問題都會很有禮貌說「可以幫我…嗎？」不少網友質疑真實性，只把中獎的畫面PO出來，他留言澄清並強調，「我真的只有花2000元啦」。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG／bingo_can_help）

▲問了2次才順利問到。（圖／翻攝自IG／bingo_can_help）

貼文羨煞許多網友，「我問了！花500元刮刮樂，一張都沒有中」、「不知道GPT會不會回我說今天不適合買刮刮樂」、「我今天選了兩張16號都摃龜」、「我上次也是用GPT但沒中」、「科技的盡頭是玄學，看來說得沒錯」。

事實上，日前也有網友詢問ChatGPT機器人，「選一張2000元的刮刮樂，會中獎的號碼1至19號」，結果ChatGPT秒幫選15號，還稱「感覺這張會給你帶來好運，中大獎記得跟我分享喔！」原PO到彩券行買了2000元，以及尾數15號的刮刮樂，果真被財神爺眷顧，讓他幸運中了5000元。

本文獲「Bingo藥師」授權轉載。

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