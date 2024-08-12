婚後想回娘家吃年夜飯！男友卻嫌「不禮貌」　網搖頭：無解

▲原PO想在自己家吃年夜飯。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

年夜飯要在哪裡吃？近日有網友發文表示，她和男友正在討論結婚的事，但聊到年夜飯時，雙方卻一直達不成共識，因為男友覺得沒回自己家吃年夜飯不禮貌，但她則想要陪自己爸媽，這個問題有辦法解決嗎？貼文曝光後，引發討論。

有網友在Dcard上，以「為了年夜飯，還要不要結婚」為標題發文表示，她最近和男友討論結婚的事情時，有提到結婚後，她每年的年夜飯都想在自己家吃，然而男友卻覺得這樣不禮貌。

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男友家過年時，親戚會一起回家吃年夜飯，眾人只有那時會聚在一起；而原PO則認為，弟弟因為工作關係無法回家吃年夜飯，爸媽就她一個女兒，她不能回家吃嗎？

後來男友要原PO詢問他爸媽的意思，但原PO則不解，若得到否定的答案，難道她就真的不能回家吃嗎？這個問題有辦法解決嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「過來人，不要結婚，跟這種家庭結婚後，除了除夕夜會被拿來說嘴外，還會發生更多事」、「年夜飯跟陪伴自己長大的家人吃怎麼了？我們結婚了不代表我的原生家庭失去了我這個家庭成員欸」、「為何要踩那麼死，連一次都不願意」、「我覺得這是小事，不能協調代表你們不適合結婚，有很多方法解，但你們都不要」、「每年輪一次不就好了」。

還有網友認為，「無解，彼此都蠻強硬的」、「沒有解，雙方都有各自的立場，去找一個可以接收的比較實際」、「無解，這也是我不想結婚的原因之一，為什麼女性結婚後就不能在自己家過年」。