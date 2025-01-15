國台辦稱「首批陸客團被卡」　陸委會：未接獲相關申請案件

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國台辦15日表示，大陸居民首批赴台團隊遊的名單至今還擱在民進黨當局有關部門的案頭。對此，陸委會下午回應，我方並未接獲相關申請案件。

國台辦發言人陳斌華在例行記者會上表示，大陸不反對恢復兩會（海基會、海協會）協商，但協商要有基礎，只要回到「九二共識」，對話就不存在障礙。

陳斌華說，大陸去年12月明確表示樂見包括上海居民在內的大陸居民早日恢復赴台旅遊，將積極研究擴大大陸居民赴台旅遊；反觀民進黨當局，2020年以新冠疫情為藉口禁止大陸居民赴台，叫停台灣旅行社經營赴大陸團隊遊業務，迄今未解除「禁團令」。

陳斌華還說，「大陸居民首批赴台團隊遊的名單至今還擱在民進黨當局有關部門的案頭。」

對於陳斌華的說法，陸委會下午回應，我方歡迎陸客來台觀光的立場不變，但是對於陸方出於政治目的，附加條件的作為，我方不會接受。

陸委會指出，迄今為止，中共文旅部尚未開放陸客來台團體旅遊，且陸客申請來台團體旅遊有一定程序，「對於國台辦所稱大陸居民首批赴台團隊遊名單已送我方有關部門，我方並未接獲相關申請案件。」

陸委會強調，自陸方上次表示要「積極研究」開放來台團隊遊，至今已一個月，「我方歡迎立場不變，希望中共文旅部能盡早宣佈。」

▼國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）