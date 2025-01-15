國台辦：不分裂國家、認同中國人　兩岸可展開深入協商

▲大陸國台辦。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

海基會秘書長羅文嘉日前喊話稱，期待海基會、海協會可在新的一年有所突破，恢復制度性協商、往來。大陸國台辦今（15）日回應稱，只要不分裂國家、認同兩岸同胞都是中國人，兩岸完全可以坐下來，就兩岸關係和民族未來展開廣泛深入協商。

對於羅文嘉的言論，國台辦發言人陳斌華今日於例行記者會上回應稱，1949年以來，雖然兩岸尚未完全統一，但中國的主權和領土從未分割，台灣是中國一部分的地位從未改變。

陳斌華稱，中國共產黨始終把解決台灣問題，實現祖國完全統一作為矢志不渝的歷史任務，團結帶領兩岸同胞推動台海形勢從緊張對峙走向緩和改善，進而走上和平發展道路。

他指出，兩岸關係不斷取得突破性進展，九二共識的歷史經緯和重要作用非常清楚，1992年經兩岸雙方授權，海協會與海基會通過香港會談及其後的函電往來，達成各自以口頭方式表述海峽兩岸均堅持一個中國原則的九二共識。

陳斌華表示，這一歷史過程和內容均有明確的文件和文字記錄，是任何人任何勢力都否定不了、歪曲不了。他說，九二共識的達成，體現了兩岸雙方求同存異，平等協商的政治智慧，充分表明兩岸中國人有能力、有智慧解決好自己的問題。

陳斌華最後強調，兩岸同屬一個中國，只要不分裂國家，只要認同兩岸同胞都是中國人，兩岸完全可以坐下來就兩岸關係和民族未來展開廣泛深入協商。

另一方面，台東縣長饒慶鈴日前率團訪問大陸並會見國台辦主任宋濤，但陸委會證實，饒慶鈴並未申報要見大陸官員，未來恐怕會禁止她前往大陸。

陳斌華表示，饒慶鈴抵達北京後，國台辦安排主任宋濤會見，聽取台東各界人士對兩岸關係發展的意見建議。他說，饒慶鈴「客隨主便」，在會見中為縣民代言，感謝大陸方面恢復、擴大台東釋迦輸入，並歡迎大陸同胞到台東旅遊、交流。

陳斌華指出，民進黨當局揚言處罰、打壓推動和參與兩岸交流合作的人士，再次暴露出其違背台灣主流民意，阻撓兩岸交流合作的真面目。