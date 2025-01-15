去年兩岸人員往來增逾五成　國台辦喊：交流不能斷

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

兩岸關係尚無破冰跡象，但是大陸國台辦發言人陳斌華今（15）日於例行記者會上強調，「不管遭遇多少干擾阻礙，兩岸同胞交流合作不能停、不能斷、不能少」，他並透露，去年兩岸人員往來440.5萬人次，年增53.8％。

談及2024年兩岸經濟交流合作情況，陳斌華說，據大陸海關總署統計，2024年，兩岸貿易總額2929.71億美元，年增9.4％。其中，大陸對台出口751.89億美元，年增9.8％；大陸自台進口2177.82億美元，年增9.3％。

陳斌華還說，據大陸商務部統計，2024年大陸新設台資企業7941家，年增1.6％。此外，一大批台灣企業在大陸上市，截至目前累計達65家。

此外，大陸持續推動福建兩岸融合發展示範區。陳斌華指出，2024年1至11月，閩台貿易額852.2億元人民幣，年增3.2％；福建新設台資企業2117家，年增16％。2024年從福建口岸入境台胞92萬人次，年增53.3％。

兩岸人員往來方面，陳斌華提到，2024年兩岸人員往來440.5萬人次，年增53.8％；其中，台灣同胞來大陸402.3萬人次，年增54.3％；大陸居民赴台38.2萬人次，年增49.2％。

陳斌華強調，「不管遭遇多少干擾阻礙，兩岸同胞交流合作不能停、不能斷、不能少。」大陸將秉持「兩岸一家親」理念，廣泛團結台灣各界人士，持續推動兩岸交流往來正常化、常態化，不斷擴大兩岸各領域交流合作，努力深化兩岸融合發展，讓兩岸同胞在交往中交心、在交往中增信，促進心靈契合，推動兩岸關係和平發展。

