賴清德拋小兩會談觀光　國台辦：首批陸客名單遭擱案頭

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

賴清德總統日前表示，大陸若有誠意，建議先由台灣的台旅會、大陸的海旅會進行談判。大陸國台辦今（15）日回應稱，不反對恢復兩會制度性協商，但需要回到「九二共識」共同政治基礎上，更指「大陸居民首批赴台團隊遊的名單至今還擱在民進黨當局有關部門的案頭」，並呼籲盡早實現「小三通」全面正常化。

陳斌華於例行記者會上細數，2023年5月宣布恢復台灣居民來大陸團隊遊。2024年4月、8月先後對福建居民赴馬祖、金門旅遊和赴台灣團隊遊作出安排，並採取措施切實推動。

陳斌華還提到，2024年12月，大陸明確表示，樂見包括上海居民在內的大陸居民早日恢復赴台旅遊，將積極研究擴大大陸居民赴台旅遊。

陳斌華接著說，反觀民進黨當局，2020年以新冠疫情為藉口禁止大陸居民赴台，叫停台灣旅行社經營赴大陸團隊遊業務，迄今未解除「禁團令」。

陳斌華續指，2024年6月又將台灣居民來大陸旅遊警示調升至「橙色」，拒不回應全面恢復兩岸客運直航航點航班，對台灣旅遊業界提出的平潭到台灣包船申請也遲遲不回應，「大陸居民首批赴台團隊遊的名單至今還擱在民進黨當局有關部門的案頭」。

陳斌華批評，民進黨當局無視台灣旅遊業困境，罔顧業者和民眾呼聲，不斷拖延、阻礙兩岸旅遊恢復正常化，「無非是私心作祟，害怕大陸民眾走進台灣、兩岸民眾走近走親」。

陳斌華強調，恢復大陸居民赴台旅遊，關鍵在民進黨當局能否盡早撤除對兩岸人員往來和交流合作設置的種種障礙。

另有媒體追問，今年兩岸旅遊觀光「小兩會」會否有進一步協商？陳斌華回應，「我們不反對恢復兩會制度性協商，但協商總歸是要有基礎。只要回到『九二共識』共同政治基礎上，兩會對話交往便不存在障礙」。

此外，陳斌華介紹，2024年「小三通」航線共營運8817班次，載運136萬7228人次，年增67.2％和78.8％。自恢復福建省居民赴馬祖、金門旅遊以來，截至12月底，赴馬祖旅遊團組193人次，個人旅遊885人次；赴金門旅遊團組2834人次，個人旅遊3萬9751人次。

陳斌華呼籲，民進黨當局應以兩岸同胞福祉為重，盡快取消所有人為限制，實現「小三通」全面正常化。