　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

賴清德拋小兩會談觀光　國台辦：首批陸客名單遭擱案頭

▲▼大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

賴清德總統日前表示，大陸若有誠意，建議先由台灣的台旅會、大陸的海旅會進行談判。大陸國台辦今（15）日回應稱，不反對恢復兩會制度性協商，但需要回到「九二共識」共同政治基礎上，更指「大陸居民首批赴台團隊遊的名單至今還擱在民進黨當局有關部門的案頭」，並呼籲盡早實現「小三通」全面正常化。

陳斌華於例行記者會上細數，2023年5月宣布恢復台灣居民來大陸團隊遊。2024年4月、8月先後對福建居民赴馬祖、金門旅遊和赴台灣團隊遊作出安排，並採取措施切實推動。

陳斌華還提到，2024年12月，大陸明確表示，樂見包括上海居民在內的大陸居民早日恢復赴台旅遊，將積極研究擴大大陸居民赴台旅遊。

陳斌華接著說，反觀民進黨當局，2020年以新冠疫情為藉口禁止大陸居民赴台，叫停台灣旅行社經營赴大陸團隊遊業務，迄今未解除「禁團令」。

陳斌華續指，2024年6月又將台灣居民來大陸旅遊警示調升至「橙色」，拒不回應全面恢復兩岸客運直航航點航班，對台灣旅遊業界提出的平潭到台灣包船申請也遲遲不回應，「大陸居民首批赴台團隊遊的名單至今還擱在民進黨當局有關部門的案頭」。

陳斌華批評，民進黨當局無視台灣旅遊業困境，罔顧業者和民眾呼聲，不斷拖延、阻礙兩岸旅遊恢復正常化，「無非是私心作祟，害怕大陸民眾走進台灣、兩岸民眾走近走親」。

陳斌華強調，恢復大陸居民赴台旅遊，關鍵在民進黨當局能否盡早撤除對兩岸人員往來和交流合作設置的種種障礙。

另有媒體追問，今年兩岸旅遊觀光「小兩會」會否有進一步協商？陳斌華回應，「我們不反對恢復兩會制度性協商，但協商總歸是要有基礎。只要回到『九二共識』共同政治基礎上，兩會對話交往便不存在障礙」。

此外，陳斌華介紹，2024年「小三通」航線共營運8817班次，載運136萬7228人次，年增67.2％和78.8％。自恢復福建省居民赴馬祖、金門旅遊以來，截至12月底，赴馬祖旅遊團組193人次，個人旅遊885人次；赴金門旅遊團組2834人次，個人旅遊3萬9751人次。

陳斌華呼籲，民進黨當局應以兩岸同胞福祉為重，盡快取消所有人為限制，實現「小三通」全面正常化。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
回應釘孤枝　賴清德：任何人都無法干預司法「不能判決不如意就抹
新竹夫結紮6年　妻懷孕喊被撿屍：不知道爸爸是誰
尹錫悅被捕後曝9千字親筆信：戒嚴不是犯罪
吉伊卡哇之亂！　國小家長嚇壞
王宥忻爛醉睡死卡路中　警敲窗逮人畫面曝
北韓20士兵「手榴彈炸臉」陳屍戰場！毀容式自殺
獨／李威捲精舍殺人案　「昔日隊友」林佑威說話了
快訊／饗饗員工手部驗出仙人掌桿菌！北市府：業者衛生有待改善

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸7歲童誤食「常見」野果險死　浪漫紫藤花隱藏毒性

胡潤AI百強榜單「首次」公布　寒武紀稱冠、商湯列季軍

賴清德拋小兩會談觀光　國台辦：首批陸客名單遭擱案頭

陸金融監管單位大幅降薪50%　薪資比照公務員

去年兩岸人員往來增逾五成　國台辦喊：交流不能斷

上海：泰勒絲今年有望來開演唱會　已與演出團隊進行前期溝通

上海今年GDP增長目標「保5」　龔正：落實「提振消費」專項行動

國台辦：不分裂國家、認同中國人　兩岸可展開深入協商

「中國版英偉達」寒武紀連虧多年　2024四季度有望單季轉虧為盈

BBA去年全球銷量齊下滑！　BMW在中國市場「慘跌13.4%」

女友餓了想不到吃什麼生悶氣　自認沒理由：不想到家還這樣

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

被警察攔檢離開竟忘記老婆直接騎走... #中國大陸

妹妹跑步衝第一卻在終點線前「急煞+舉手」全場笑翻XD

強震中回頭背起同學往外衝　高中生獲校方表揚減免學費

赤柴被搶食氣到一直罵！　屁黑柴不理會繼續挑釁XD

【人家害怕吉了】吉娃娃亂尿尿還沒被罵就先狂抖

賓士妹勤美商圈搶車位　嗆「沒寫妳名字」結局超反轉！

陳奕認愛小10歲五分埔千金　穩交10個月「我出道她可能才9歲」

造型師媽媽生重病　宋慧喬一聽「秒匯巨款」

陸7歲童誤食「常見」野果險死　浪漫紫藤花隱藏毒性

胡潤AI百強榜單「首次」公布　寒武紀稱冠、商湯列季軍

賴清德拋小兩會談觀光　國台辦：首批陸客名單遭擱案頭

陸金融監管單位大幅降薪50%　薪資比照公務員

去年兩岸人員往來增逾五成　國台辦喊：交流不能斷

上海：泰勒絲今年有望來開演唱會　已與演出團隊進行前期溝通

上海今年GDP增長目標「保5」　龔正：落實「提振消費」專項行動

國台辦：不分裂國家、認同中國人　兩岸可展開深入協商

「中國版英偉達」寒武紀連虧多年　2024四季度有望單季轉虧為盈

BBA去年全球銷量齊下滑！　BMW在中國市場「慘跌13.4%」

歡慶藥師節　竹市表揚績優藥師感謝守護市民用藥安全

坐落山城內的寧靜小區！埔里人喝咖啡都來這　享受綠色大地的療癒

韓國瑜、賴清德喝咖啡和解？　朱立倫酸：民進黨兩面手法的嘴臉

回歸當第一千金　伊凡卡坦言厭惡政治、總統老爸很孤獨

土城偵查隊長疑洗錢！投資泰達幣匯款太頻繁　他喊冤：合法投資

買2000元刮刮樂　請AI選號碼「爽中3萬元」！藥師嗨炸

全聯「蛇年新春福袋」首度祭出5台車！28吋萬國通路行李廂5千有找

鱷魚進化了？模仿人類溺水「抓交替」　在地人警告：千萬別下水

桃園棒球教父張滄彬號召捐贈　挹注380萬助三級棒壘球

回應釘孤枝　賴清德：任何人都無法干預司法「不能判決不如意就抹煞」

尖叫雞賣力詮釋陳奕迅《浮誇》　狂破音仍堅強演唱網笑：快斷氣

大陸熱門新聞

陸女緬甸獲救　爸爸高喊：有強大祖國

蛋糕藏戒指驚喜求婚　女友太餓咬斷了

小楊哥要復播了？三隻羊1帳號賣年貨

中國新增《不可靠實體清單》！7美企對台軍售遭制裁

手機號碼7個「0」拍出315萬！法院：只有使用權

手腳突現「蟒蛇紋」！竟是睡前1習慣害的

人民幣成為全球第四大支付貨幣 80餘間境外央行納入外匯存底

國台辦：不分裂國家、認同中國人　兩岸可展開深入協商

影／想活！大鵝露出「哀怨凝視」

妻裸死前夫家！他「得知1事」拒付喪葬費被告

陸「玻璃大王」辦科技大學獲准設立 發豪語比肩美史丹佛大學

美媒釋空照圖：中國在打造神秘兩棲登陸艦

賴清德拋小兩會談觀光　國台辦：首批陸客名單遭擱案頭

陸2025年春運預估整體流動90億人次

更多熱門

相關新聞

去年兩岸人員往來增逾五成　國台辦喊：交流不能斷

去年兩岸人員往來增逾五成　國台辦喊：交流不能斷

兩岸關係尚無破冰跡象，但是大陸國台辦發言人陳斌華今（15）日於例行記者會上強調，「不管遭遇多少干擾阻礙，兩岸同胞交流合作不能停、不能斷、不能少」，他並透露，去年兩岸人員往來440.5萬人次，年增53.8％。

國台辦：不分裂國家、認同中國人　兩岸可展開深入協商

國台辦：不分裂國家、認同中國人　兩岸可展開深入協商

兩岸故宮同迎百周年　國台辦：民進黨當局別拿祖宗遺產數典忘祖

兩岸故宮同迎百周年　國台辦：民進黨當局別拿祖宗遺產數典忘祖

展望2025年兩岸關係　陸國台辦：堅定反台獨

展望2025年兩岸關係　陸國台辦：堅定反台獨

陸國台辦六問「民進黨假民主」

陸國台辦六問「民進黨假民主」

關鍵字：

兩岸觀光小兩會國台辦

讀者迴響

熱門新聞

色情網站「Miss AV」被消滅！反盜女優證實了

男日抽出「1000c.c.牛奶痰」！醫嘆：已成台灣最大死因

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

跑友變砲友！建築師凍未條不倫7年慘了

精舍殺人關鍵原因曝　王薀眼睜睜看她遭虐死

不吃甜仍患糖尿病　身體1部位變粗是警訊

知名按摩店爆連續性侵　店長竟「強行進入」

蹦闆副業營收超過50億「超狂年終曝光」！

快訊／「全台有雨」10級強風要來了　今降8℃越晚越冷

女大生按摩熟睡遭店長硬上　「非常噁心」對話曝

影評人見李威捲精舍命案嚇到：不寒而慄！　消失10年虔心修佛

女控店員跨越癲癇客人　真相大逆轉

戒掉「1飲品」！他沒運動2個月血脂秒降...醫震驚

即／尹錫悅被捕！　南韓檢方證實

性侵案波及美樂蒂聯名！麥當勞2點回應

更多

最夯影音

更多

女友餓了想不到吃什麼生悶氣　自認沒理由：不想到家還這樣

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

被警察攔檢離開竟忘記老婆直接騎走... #中國大陸

妹妹跑步衝第一卻在終點線前「急煞+舉手」全場笑翻XD

強震中回頭背起同學往外衝　高中生獲校方表揚減免學費

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面