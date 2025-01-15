「首批陸客團名單」是什麼？　國台辦給答案

▲大陸國台辦。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

大陸國台辦今（15）日稱「大陸居民首批赴台團隊遊的名單至今還擱在民進黨當局有關部門的案頭」，此話遭到陸委會隔空反駁後，國台辦再回應指出，去年8月台灣旅遊業向台灣方面提出包船申請，並提交平潭赴台團隊遊首發團名單。

賴清德總統日前表示，大陸若有誠意，建議先由台灣的台旅會、大陸的海旅會進行談判。國台辦發言人陳斌華今早於例行記者會上說，不反對恢復兩會制度性協商，但需要回到「九二共識」共同政治基礎上。

陳斌華還提到，台灣方面去年6月將台灣居民赴大陸旅遊警示調升至「橙色」，拒不回應全面恢復兩岸客運直航航點航班，對台灣旅遊業界提出的平潭到台灣包船申請也遲遲不回應，「大陸居民首批赴台團隊遊的名單至今還擱在民進黨當局有關部門的案頭」。

對此，陸委會指出，迄今為止，大陸文旅部尚未開放陸客來台團體旅遊，且陸客申請來台團體旅遊有一定程序，「對於國台辦所稱大陸居民首批赴台團隊遊名單已送我方有關部門，我方並未接獲相關申請案件。」

經過駐北京台媒再次詢問，國台辦回應該名單是指：「2024年8月台灣旅遊業界向台灣有關方面提出包船申請，並提交平潭組織的赴島內團隊遊首發團名單。」

陳斌華今早強調，恢復大陸居民赴台旅遊，關鍵在民進黨當局能否盡早撤除對兩岸人員往來和交流合作設置的種種障礙。