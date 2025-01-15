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以為在和「布萊德彼特」談戀愛！　法國女遭詐騙2800萬

▲布萊德彼特Brad Pitt。（圖／路透）

▲法國一名女子陷入戀愛詐騙，以為自己在和好萊塢男星布萊德彼特談戀愛。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

法國53歲女子安妮（Anne）在網路上墜入戀愛詐騙騙局，她不但和丈夫離婚，也自認與好萊塢男神布萊德彼特（Brad Pitt）談戀愛，這段關係維持1年多，當對方傳來大量病房照片索取癌症治療費用時，她前後總共匯出83萬歐元（約新台幣2827萬元），直到看到真正的布萊德彼特與女友伊恩斯德拉蒙（Ines De Ramon）的照片登上媒體版面時，她終於恍然大悟。

衛報等報導，安妮是一名室內設計師，也是富有企業家的妻子，不過就在2023年2月申請Instagram帳號發布在法國阿爾卑斯山的度假照片之後，生活開始出現變化。當時有人假扮布萊德彼特母親珍（Jane Pitt）聯繫安妮，還稱安妮很適合她的兒子，隨後另一個自稱是布萊德彼特本人的帳號也聯繫安妮，宣稱母親已把一切狀況告訴他，直說「我想更了解妳」。

安妮對於社群平台並不熟悉，把這一切信以為真，對方天天傳訊息聊天，還利用AI技術生成照片與影片，發送自拍照及其他訊息給安妮。據信安妮的婚姻並不順遂，她與丈夫離婚之後，獲得67萬歐元的大筆和解金。

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲對方天天傳訊息聊天，利用AI技術生成照片與影片，發送自拍照及其他訊息給安妮。（圖／翻攝自X）

安妮一直以為是在和布萊德彼特談戀愛，迷上對方落入詐騙圈套，兩人的這段「戀情」持續1年多。當對方宣稱需要經濟援助治療癌症，但帳戶因為進行與女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）的離婚訴訟遭凍結時，安妮就把數十萬歐元轉給對方。

▲▼ 好萊塢男星布萊德彼特（Brad Pitt）與女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）。（圖／達志影像／美聯社）

▲對方宣稱，帳戶因為進行離婚訴訟遭到凍結，無法動用裡面的錢。（圖／達志影像／美聯社）

當時安妮的女兒曾警告這可能是個騙局，安妮堅稱，「當他親自過來的時候，妳就會明白了，到時候妳就要道歉」。

只不過到了2024年夏天，當安妮看到真正的布萊德彼特與女友伊恩斯德拉蒙（Ines De Ramon）的照片登上媒體版面時，她終於恍然大悟，這才意識到墜入一場精心策畫的騙局。

安妮近日接受法國第一頻道（TF1）談及此事，讓這檔節目迅速竄紅，但卻也引來不少嘲諷。TF1事後表示，為了保護受害當事人，決定從平台撤下訪問片段。

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關鍵字：

詐騙好萊塢布萊德彼特法國

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