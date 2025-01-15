日媒：緬甸詐騙園區監禁全球6千人　中國博士下身被打到黑爛腫脹

▲緬甸詐騙園區監禁全球6千人！中國博士也受困，下身被打到黑爛腫脹。（圖／翻攝自《泰國報導者》）

圖文／鏡週刊

緬甸詐騙園區「騙人入坑」的消息在近期頻傳，而且全球都有人受困其中，至少有6千人被困於緬甸詐騙園區。另外也有獲救的受害人表示，在裡面等於天天被虐待，甚至下身被打到黑爛腫脹。

包括日本《富士新聞網》、《TBS》以及中國《環球時報》等，這幾天紛紛報導緬甸詐騙園區的消息。除了中國藝人王星事件，我國火舞表演者謝岳鵬，也同樣遇到「假應徵」的狀況，遭到詐騙園區欺騙，以提供表演機會為由，將人帶入詐騙園區監禁。

日媒報導就指出，初估約有6千人受困在緬甸詐騙園區內，而且各種國籍都有，目前已知至少有6名日本人也受困其中。另外報導也引用救援組織的描述，被救出的受害者稱，在園區內都被沒收手機，斷絕與外界通訊，甚至會遭到電擊、毆打等酷刑，最壞的狀況就是「把人給賣掉。」除此之外，還有一名被救的女性作證稱，她就目擊到至少有2名女生，在園區內當場被殺害。

▲受害人受酷刑，下身被打爛。（圖／翻攝自《富士新聞網》）

中國科學院博士張繼效近日也接受訪問，他於2022年8月因為急於為家人和女友籌醫藥費，相信「中介公司」的高薪工作，最後被騙到緬甸妙瓦底詐騙園區。張繼效說，在出發前對方還故意開出很嚴格的應徵條件，包括要繳交畢業證書、英語能力測試、體檢等證明，最先告訴他要安排做翻譯的工作，但最終的目的地，就是把他帶進詐騙園區。

▲張繼效。（圖／翻攝自微博）

據悉張繼效在那裡每天被迫工作18個小時，工作內容是偽裝成亞洲女性，通過網絡聊天對北美地區的男性進行詐騙。不過張繼效在園區內，也遭遇過酷刑虐待，他形容：「兩個人把我按在地上，然後拿直徑10公分粗的一根削圓的木棍打我的屁股、大腿，最後打得下半身都變成黑色，完全腫脹起來，打得我精神恍惚，站都站不穩。」

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

「詐騙高層均是中國人」 火舞表演者平安返台！公布被騙理由有這些

台泰合作救援！27歲火舞表演者遭誘騙至緬甸詐騙園區 今晨脫困安全返台

【41J肉聲】妹子出車禍滿臉濺血 自拍上傳比就醫更重要！誇張影片曝光