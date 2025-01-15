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助鹹粥嬤赴大陸救孫！彰化議員賴清美被指情勒「幫詐團背書」

▲為鹹粥嬤籌旅費發聲，議員賴清美轉交社會的關心。（圖／議員賴清美提供）

▲為鹹粥嬤籌旅費發聲，議員賴清美轉交縣府社會處的慰問金。（圖／議員賴清美提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

鹹粥嬤的20歲金孫黃男因涉詐騙案，遭大陸山西公安局拘禁，縣議員賴清美日前為她籌旅費發聲，引發網友反嗆是在「為詐騙集團背書」。對此，賴清美強調，詐騙本是很不對又惡質的行為，被法律懲罰本是應該的，但她認為一個單親高中生半工半讀，在超商打工賺錢，可能是被朋友慫恿騙到國外去，才希望能藉著阿嬷親的親情，讓誤入歧途的孫子走回正軌。

賴清美為了幫忙鹹粥嬤找到金孫，請黨團及警方協尋，最後海基會證實，黃男確實於去年底涉詐欺罪嫌遭山西公安局逮捕，阿嬤焦急的想去看金孫一面，賴清美要為她籌旅費圓夢，反被民眾質疑是在為詐騙集團背書。

▲為鹹粥嬤籌旅費發聲，議員賴清美轉交社會的關心。（圖／議員賴清美提供）

▲為鹹粥嬤籌旅費發聲，議員賴清美飽受外界聲浪。（圖／議員賴清美提供）

民眾嗆賴清美，請她不要扯「單親」，單親家庭不做詐騙靠超商打工賺錢的人很多，這樣做簡直是在「情勒」，台灣天天那麼多人被詐騙甚至家破人亡，為何不伸出援手幫幫那些被詐騙受害人。

賴清美強調，「詐騙本來就是不對又惡質的行為，被法律懲罰本是應該的」，但畢竟鹹粥嬤的金孫還年輕，既然知道他在哪裡，真的很想幫她籌旅費可以見到孫子圓夢，也希望能藉著阿嬷的親情，感化誤入歧途的孫子走回正軌，也請大家能體諒她的用心。

已知鹹粥嬤育有1男4女，目前跟打零工兒子同住，每月分別領有8千元中低老人生活津貼、4千元國民年金遺屬年金，兒女也都有工作，由於兒子與外配媳離婚多年，金孫是她一手帶大，而海基會將於明(16日)下午將派人到鹹粥嬤住處，要跟阿嬤解釋孫子所牽扯案及相關流程。

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