高雄警與金融機構合作防詐　去年攔阻14億！9-12月詐騙件數趨緩

▲高雄市政府警察局積極推動各項打詐措施，由局長林炎田親自舉辦記者會公布亮眼成果。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍／高雄報導

隨著歲末年終的到來，詐騙集團並未因此收手，反而利用虛假投資標的及精心設計的話術，誘騙民眾投入資金。為此，高雄市政府警察局積極推動各項打詐措施，並於記者會中公布亮眼成果。

自打詐儀錶板於113年8月31日公布起至同年12月31日止，經統計並逐月分析，8月受理件數、財損金額最多，9至12月受理件數趨緩下降，113年12月財損金額更較11月減少新臺幣1億900萬元。

高雄市警方113年查緝詐欺提領車手計2,814人次，並彙整相關提領資料建請地檢署向法院申請羈押，113年下半年羈押率達33%，運用積極強勢治安策略嚇阻車手在本市犯案。

113年查獲集團性詐欺260件2,041人、查扣土地35處、房屋24處、知名跑車等自小客車58輛及精品皮包等奢侈品，總價值約43億147萬元。高雄市內金融機構與警方共同合作，成功攔阻民眾匯款1,917件、14億1,900萬元，均較前一年增加264件、增加5億5,600萬元。

同時邀請到蕭季慧、王海峰、羅慧、陶繼文等4位書法名家，現場揮毫，書寫下「雄警護民」、「護民有方」、「警守平安」、「智慧防詐」、「警心為民」等5幅四字春聯，提前恭賀各位市民朋友新春愉快的同時，也不忘提醒各位市民朋友，仍要提高防衛意識，接收到任何資訊當下，都要小心求證，『多一分求證，少一分被害』。

高雄警方呼籲，收到任何訊息都務必做好查證，任何時刻都可以撥打165反詐騙專線諮詢，或多利用「打詐儀錶板專網」(https://165dashboard.tw/)瀏覽最新資訊。