「幫跑腿」現賺1000元　他下場要關1年

記者黃翊婷／台北報導

男子阿輝（化名）在詐騙集團中擔任提款車手，去年3月間他依照指示前往銀行提款6次，獲得1000元報酬，後來因為受害者發覺異狀報警，他很快便被警方循線逮捕。士林地院法官日前審理此案，並依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處阿輝有期徒刑1年。

▲阿輝為了賺取1000元報酬，下場卻要入監服刑1年。（示意圖／記者袁茵攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝在某詐騙集團擔任提款車手，去年3月間先由詐團其他成員以「假買賣」詐術，向受害者謊稱要申辦客服驗證，讓對方分成4次匯款至指定帳戶，共計11.9萬餘元。

接著，詐團成員指示阿輝前往銀行，分成6次將錢提領出來，他可以當場從中拿取1000元報酬，再把剩餘款項、金融卡放到指定地點，讓負責收水的成員將東西取走。事後受害者發覺被騙，憤而報警，阿輝很快便被警方循線逮捕。

阿輝到案之後，對於上述犯行均坦承不諱。士林地院法官認為，阿輝正值青壯年，卻不思以正當途徑獲取財物，反而加入詐團，侵害他人的財產法益，行為確實不應該，但考量到他已經坦承犯行，在詐團中也不是擁有指揮監督權力的核心人物，最終依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處他有期徒刑1年，全案仍可上訴。