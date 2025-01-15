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韓國瑜、賴清德喝咖啡和解？　朱立倫酸：民進黨兩面手法的嘴臉

▲國民黨主席朱立倫主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席朱立倫主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院長韓國瑜將率朝野立委代表團，赴美參加川普就職典禮，總統賴清德特邀韓與訪團成員到總統府會面喝咖啡，外界猜測此舉也意在緩解國會朝野對立氛圍，國民黨主席朱立倫今（15日）表示，民進黨團昨天還提要罷免韓院長，賴清德明天就要請韓院長喝咖啡，昨天提罷免、今天喝咖啡，兩面手法讓大家看清政府的嘴臉。

朱立倫說，韓國瑜這周末將率領跨黨派立委代表團，到美國華府參加新任川普總統就職典禮，依慣例，歷屆立法院長就是國家代表，相信這是非常重要的任務，不但期待韓國瑜此行能非常順利圓滿，也能透過出訪，跟美方、僑界、各界做很多交流，再次呼籲賴清德總統、民進黨政府，都要全力支持韓院長出訪。

話鋒一轉，朱立倫感嘆，但民進黨團昨天才提說要罷免韓院長，賴清德明天就要請韓院長喝咖啡，「昨天提罷免、今天喝咖啡，兩面手法讓大家看清民進黨的嘴臉」，韓國瑜是代表國會出訪，還要被外交部很多小動作惡搞，試圖讓韓院長此行無法發揮最大功能，請外交部同仁拿出勇氣跟決心，這是中華民國國會，要盡最大努力安排所有出訪活動，跟僑界有非常盛大的歡迎跟僑宴，讓跨黨派委員一起跟所有僑胞參與，這才是真正的國家外交。

訪美團成員、文傳會主委李彥秀會後也補充，自己有跟副主席夏立言請教訪美行程和過往與美國智庫交流狀況，將彙整黨中央重要意見，相信明天咖啡會氣氛應該是愉快的，就是讓總統交付更多任務，不過她也會反應內政意見，如何化解朝野衝突，韓國瑜應有很多不同想法，相信韓幽默風趣的機智應該可以跟賴反應。 

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