在野黨大砍國防預算　王世堅籲藍白認清國家現狀：別再惡搞！

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

對於114年中央政府總預算，民眾黨團昨表示，針對114年度總預算案，民眾黨團提案減列2061億元，其中軍事設備及設施預算就被一口氣減掉3%。國民黨團則提案，潛艦國造預算先凍結18億元，通過測試後才能動支。對此，民進黨立委王世堅今（15日）受訪時表示，在野黨如果再這樣惡搞，會直接影響到國防，希望透過協商讓在野黨「認清國家現狀」，這部分應該朝野一致才對，這兩天都在努力。

國民黨立委馬文君、黃仁分別提案全數刪除海軍「潛艦國造－第3階段後續艦籌建（海鯤艦潛艦後續艦）案」明年度預算新台幣20億元。不過，國民黨態度鬆動，經過主席朱立倫和黨團總召傅崐萁與馬文君溝通後，黨團將「以凍改刪」，最後將以藍委徐巧芯「凍結18億」折衷版本作為黨團最終版本。民眾黨要砍國軍裝備費3%。

民進黨今（15日）召開中常會，對於在野黨大砍國防預算，王世堅會前受訪時表示，這不只是國防部要努力跟朝野協商，民間也瀰漫著一股憂心氣氛，在野黨如果再這樣惡搞，會直接影響到國防，希望透過協商讓在野黨認清國家現狀，這部分應該朝野一致才對，這兩天都在努力。

媒體也詢問，如何看待民進黨內部分民代有意全力投入罷免戰？過去曾公開表態反對雙罷的王世堅僅回應，個人看法就是努力爭取朝野共識。