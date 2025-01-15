堅持砍台電2千億撥補　朱立倫談總預算表態：支持重要國防預算

▲國民黨主席朱立倫主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總預算大戰開打！立法院藍綠白三黨團14日交出總預算提案，今（15日）起將展開馬拉松式協商，行政院長卓榮泰昨喊話，希望中央政府總預算能獲國會支持。國民黨主席朱立倫則於中常會上表明立場，國民黨支持國防預算、國家重大建設，但對於錯誤能源政策以及其衍生的弊端，絕不容許，因此絕不接受補貼台電2千億，也絕不接受用宣傳費養網軍側翼、特定媒體。

朱立倫表示，國民黨立場清楚，一定支持重要的國防預算，也支持國家重大建設，但對於浪費以及弊端絕不容許。如錯誤的能源政策，衍生出綠能蟑螂，這樣還要補貼台電2千億，等於每個人都要付9千元，這絕對不能接受。

另，朱立倫也批評民進黨政府透過宣傳費來養網軍側翼，養特定媒體，這點也絕對不能接受；國民黨對於弊端重重的案子，都要嚴格監督，這都是立委的天職，在野黨要發揮功能，盡快完成協商，通過總預算。

對於國民黨本來要刪潛艦預算，卻轉彎改凍結18億，海測過後始得動支。國民黨文傳會主委李彥秀則說，朱立倫跟立委溝通過，在海測沒通過之前就先凍結，不要讓民進黨有機會抹黑在野黨把關預算，一旦讓民進黨抹黑、抹紅，其他的預算大家都看不到了。

李彥秀指出，相關議題，委員們都在委員會有充分表達跟溝通過，國民黨對合理的國防預算都支持，連國防部長顧立雄都支持國民黨凍結預算，反而是民進黨要思考，為何還要講國民黨砍預算不合理，民進黨對於為何要編這些預算，民進黨也都說不出道理。

朱立倫也提到警察人員人事條例三讀，對於後續政院可能提出覆議，朱立倫提醒近年來年輕人不願擔任軍警消與公務員，缺額大增，代表了國家危機，因為看不到未來，修法替他們將來退休作保障，是還警消公道，也是鼓勵年輕人投入警消行列，呼籲政院不要再覆議，甚至提出違憲作法，民眾不能接受。

