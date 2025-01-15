回應釘孤枝　賴清德：任何人都無法干預司法「不能判決不如意就抹煞」

▲總統兼任民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨日前在中正紀念堂自由廣場舉辦「釘孤枝」活動，號召破萬小草聲援前黨主席柯文哲，更痛批司法不公、抗議「綠色權威」。民進黨今（15）日召開中常會，據轉述，賴清德主席致詞時表示，如今的台灣早已走過獨裁時期的黨國不分，固然仍有待改善之處，但法官在審查個案已經確實落實司法獨立，任何人都無法干預或介入司法判決，大家都可以檢視司法審理的規範，但不能因為判決不如意就抹煞司法的專業，甚至質疑司法的獨立性。

賴清德致詞時表示，民進黨誕生於戒嚴時代，為了追求台灣民主自由而存在，有幸結合社會的力量，與熱愛民主自由的國人朋友一起推動民主改革、司法獨立，如今也以守護台灣民主自由為己任。能堅守這份價值，正是因為不曾忘記黑暗的歷史，在戒嚴時期，司法是執行蔣介石意志的工具，大筆一揮就能輕易決定他人的生死，如同現在的中國，司法執行的是共產黨的意志。

賴清德指出，台灣社會與民進黨這幾十年來促進司法獨立的努力，如今的台灣早已走過獨裁時期的黨國不分，固然仍有待改善之處，但法官在審查個案已經確實落實司法獨立，任何人都無法干預或介入司法判決，大家都可以在個案審理的過程中檢視司法審理的規範，但不能因為判決不如意就抹煞司法的專業，甚至質疑司法的獨立性。

賴清德強調，因為民進黨堅持清廉勤政愛鄉土的創黨價值，人民才給予我們繼續執政的機會，我期許全體黨員同志要更加珍惜這份創黨價值，勤政是本質、愛鄉土是使命、清廉則是最高原則，唯有清廉才能不負前人的努力，以及台灣社會對民進黨的期待。

賴清德提醒，所有黨內同志要引以為戒、潔身自愛、堅持清廉，唯有如此我們才能完成守護台灣民主自由的任務。

賴清德也提到，上週，立法院已經三讀通過《運動部組織法》等配套法規，行政院正積極辦理相關籌備工作，目標是在今年，讓運動部正式掛牌運作。此外，行政院也已經宣布，長照3.0計畫將在明年完整啟動，落實了我在前年所承諾的政見：擴大全責照護機制，讓照顧者可以獲得更大的支持。

前天是2024總統大選結束滿一年，賴清德提醒，各位中常委、從政同志，一年前，台灣人民選擇民進黨，繼續帶領國家穩健前行。我們要牢記這份使命，不管面對任何挑戰，我們都不會忘記對國人同胞的承諾、積極落實各項政策藍圖，讓國家繼續走在正確的道路上，「最後，最近天氣變化大，下週一也是節氣的大寒，請大家多關心身邊的年長者，並且要注意保暖，謝謝大家。」

