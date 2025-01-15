「火燒地檢」5綠委開砲轟藍白同流合污　挺鍾佳濱油壓剪嘆被抹黑

▲民進黨立委范雲、賴惠員、陳培瑜、郭昱晴、莊瑞雄舉行「藍白與統促黨同流合污 同台訴求火燒地檢應予譴責」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨日前在中正紀念堂自由廣場舉辦「釘孤枝」活動，統促黨前榮譽主席林正杰在台上喊出「如果檢察官到最後無法交代，如果太可惡，大家就到地檢署放一把火把地檢署給燒掉」，引發外界撻伐。民進黨立委范雲、賴惠員、陳培瑜、郭昱晴、莊瑞雄舉行記者會齊聲砲轟，也批評藍白攻擊民進黨立委鍾佳濱油壓剪事件實則為抹黑，目的是要轉移修惡法焦點。

范雲強調，「火燒地檢署」、「火燒立委」的危險言論非常嚴重，藍白在場卻對這些錯誤發言袖手旁觀，還完全沒有譴責，這就是同流合污。

莊瑞雄表示，上週民眾黨的集會遊行，出現了太多不可控的因素，恐撼動台灣社會法治基石，其中甚至包括呼籲釋放偵辦中涉犯《國安法》的高級退將高安國，這凸顯境外勢力或者其代理人不斷企圖以各種方式干預我國內政及司法，試圖製造動亂挑起社會對立。他呼籲各政黨，對於集會遊行應恪守底線，民主社會有言論自由，但也有法治底線，任何試圖威脅司法或影響審判的行為，都必須受到最嚴厲的譴責。

賴惠員質疑，傅崐萁與黃國昌是否認同「統促黨」訴求兩岸統一？藍白是否成為「統促黨」的附庸？先是國民黨鄭天財揚言「火燒民進黨立委」，後有挺柯的統促黨林正杰喊「火燒地檢署」，正要被憲法法庭審理解散的統促黨，是否將藉藍白「借屍還魂」？

賴惠員強調，從整場集會充斥五星旗與兩岸統一標語來看，統促黨暴力煽動、國民黨縱容、民眾黨掩護，已成為威脅台灣民主法治的三合一劇本，無法理解也感到遺憾。

律師黃帝穎批評，針對林正杰「火燒地檢署」的言論，已經踩到法律紅線，煽惑他人犯罪是刑法，在法院都找得到有罪判決，活動發起人黃國昌必須表態，台北地檢署也會主動偵查。

郭昱晴批評，「藍白一開口就說謊！一開口就栽贓」，除了刻意忽略林正杰早就退出民進黨加入統促黨的事實，黃國昌做為活動發起人也並未制止他的不當言論，而在去年12月20日鍾佳濱是因為無法開鎖讓救護車運送傷患，才用油壓剪剪開拒馬，而事後也沒有任何民眾因此進入立法院，藍白時至今日，卻還在為了修惡法轉移焦點。

陳培瑜也特別感謝鍾佳濱，「她和林楚茵委員都在12月20日當天受傷，若不是佳濱委員，他們無法及時送醫」。

民進黨立委伍麗華助理Savungaz Balincinan則還原當天情況，「立法院康園一側有兩排拒馬，因為當天民眾情緒激動造成推擠，有一位長者甚至因此昏厥在拒馬之間，而因為救護人員和警察都沒有鑰匙，才會一起用油壓剪剪開拒馬」，她批評藍白到現在還在和名嘴一起抹黑，而國民黨鄭天財委員自詡30年公務員、資深原民立委，卻沒有站在原住民的立場，只會喊「戒嚴保護台灣」、「火燒立委」。