Meta重手裁員！祖克柏「狠砍5％績效墊底員工」：2025是緊張的一年

▲祖克柏宣布Meta將裁掉公司表現最差的5%員工。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

科技巨頭Meta宣布啟動大規模裁員計畫，辭退公司表現最差的5%員工，預計對3600名員工造成影響。這是Meta自新冠疫情以來再一次進行大規模人事調整。執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）表示，此舉旨在提高績效管理標準，而Meta也計劃在今年晚些時候填補相關職缺。

綜合CNN與彭博社報導，祖克柏在Meta最新的內部備忘錄中表示，2025年將是「緊張的一年」，因此公司將加速淘汰工作表現未達預期的員工，並採取更廣泛的基於績效的裁員措施，以改善績效文化，同時讓公司更具競爭力。

Meta最新季度報告顯示，截至9月，該公司擁有逾7.2萬名員工，此次裁員將對公司約5%人員造成影響。據CNBC報導，Meta指出，被裁員工將在2月10日前收到通知，並按公司先前提供的標準獲得遣散費。

Meta宣布這一裁員計畫之時，正值該公司快速轉變政策之際。2周前，Meta任命一位共和黨人士取代最高政策主管；上周，Meta結束了在美國的第三方事實核查計畫，同時放寬仇恨行為政策，允許部分以前被禁止的內容出現在平台上。此外，Meta還在3天前終止了其多樣性、公平性和包容性計畫。

報導稱，這些舉措引起外界廣泛質疑，批評者認為，Meta此舉意在迎合當選總統川普及其即將上任的政府。自2019新冠疫情大流行以來，Meta已多次進行大規模裁員。2022年11月，該公司裁減了1.1萬名員工，並於次年進一步裁員數千人。本次裁員及近期的政策調整表明，Meta正試圖重新定位其企業戰略，應對持續變化的政治及市場環境。