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川普就職不降半旗！傳科技3巨頭同台出席　VIP陣容總資產近30兆

▲▼ 美國候任總統川普（左）與億萬富翁馬斯克（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國候任總統川普（左）與億萬富翁馬斯克（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國後任總統川普將於當地20日宣誓就職，眾院議長已下令，就職典禮這天國會大廈不會降半旗。官員透露，科技億萬富翁馬斯克、亞馬遜創辦人貝佐斯、Meta執行長兼臉書創辦人祖克柏都將出席川普就職典禮。

美聯社、NBC NEWS等報導，據信馬斯克、貝佐斯與祖克柏出席川普就職典禮期間，將與川普內閣提名人、其他民選官員一起坐在台上，位置相當顯眼。針對這則消息，馬斯克透過社群平台X發文稱，很榮幸能夠在川普就職典禮上擁有如此重要的位置。

在過去這一年，這3名科技巨頭都曾試圖贏得川普青睞。馬斯克除了是川普的大金主，捐逾2.5億美元協助川普打選戰，還親自出席造勢活動站台。亞馬遜、Meta分別各捐100萬美元給川普就職基金，貝佐斯擁有的華盛頓郵報去年宣布不會在大選選邊站，祖克柏本月宣布修改內容審核政策，以配合即將上任的共和黨政府。

另據2名知情人士的說法，祖克柏將與共和黨大金主艾德森（Miriam Adelson）等人共同舉辦川普就職典禮招待會。

馬斯克、貝佐斯與祖克柏都是世界上最富有的人之一，依據彭博億萬富豪指數，馬斯克排名第一、貝佐斯第二、祖克柏第三，3人淨資產加總為8850億美元（約新台幣29兆元）。

▼祖克柏本月宣布修改內容審核政策，以配合即將上任的共和黨政府。（圖／達志影像／美聯社）


▼貝佐斯擁有的華盛頓郵報去年宣布不會在大選選邊站。（圖／達志影像／美聯社）

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