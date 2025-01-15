焚風狂襲！洛杉磯又爆新野火「控制率0%」　火勢恐爆炸性成長

▲洛杉磯又發生新野火。（圖／翻攝自X／California Fire Tracker）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州洛杉磯野火至今造成25人死亡，在聖安娜焚風（Santa Ana winds）持續吹襲之下，河濱郡14日下午爆發2處山火，其中一處已獲控制，另一處「史考特野火」（Scout Fire）火勢控制率為0%。

洛杉磯時報、華盛頓郵報報導，洛杉磯野火延燒面積至今超過4萬英畝，預計將成為美國史上損失最重的大火，目前起火原因仍待釐清。在此之際，聖安娜焚風預計會持續至當地15日中午，並在16日至周末期間逐漸減弱，美國國家氣象局（National Weather Service）表示，強風可能引發火勢爆發性成長，當局已針對洛杉磯郡與文圖拉郡（Ventura）部分地區發布紅旗警告。

The Scout Fire is currently burning in Riverside, just south of the eastbound 60 Freeway near Mission Boulevard in the riverbed.



No structures are reported to be threatened at this time. pic.twitter.com/E3Zjh14nK9 — California Fire Tracker (@deb8rr) January 14, 2025

在最新爆發的兩場山火之中，赫米特（Hemet）的火勢在14日中午發生，在當日下午1時過後取得控制，不過朱魯帕谷發生的「史考特野火」（Scout Fire）14日中午發生之後，已經延燒2英畝土地，儘管部署13個單位前來滅火、派出直升機進行灑水作業，但火勢完全未獲控制，且延燒區域有可能持續擴大。

國家氣象局氣象專家韋斯特林克（Sebastian Westerink）表示，強風外加10%左右的低濕度等因素，導致14日與15日的火災天氣狀況十分嚴峻。

美國野火災情至今造成25人死亡。加州消防機構表示，伊頓大火（Eaton Fire）已成為南加州史上破壞力最強、傷亡最慘重的山火，總計燒毀超過1.4萬英畝土地、7000棟建築物，造成17人喪命，帕利塞德野火（Palisades Fire）則是南加州史上破壞力第2強的火災，燒掉2.3萬英畝土地、5000棟建築物，造成8人死亡。