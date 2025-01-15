焚風狂襲！洛杉磯又爆新野火「控制率0%」　火勢恐爆炸性成長

▲洛杉磯又發生新野火。（圖／翻攝自X／California Fire Tracker）
記者詹雅婷／綜合報導
美國加州洛杉磯野火至今造成25人死亡，在聖安娜焚風（Santa Ana winds）持續吹襲之下，河濱郡14日下午爆發2處山火，其中一處已獲控制，另一處「史考特野火」（Scout Fire）火勢控制率為0%。
洛杉磯時報、華盛頓郵報報導，洛杉磯野火延燒面積至今超過4萬英畝，預計將成為美國史上損失最重的大火，目前起火原因仍待釐清。在此之際，聖安娜焚風預計會持續至當地15日中午，並在16日至周末期間逐漸減弱，美國國家氣象局（National Weather Service）表示，強風可能引發火勢爆發性成長，當局已針對洛杉磯郡與文圖拉郡（Ventura）部分地區發布紅旗警告。
The Scout Fire is currently burning in Riverside, just south of the eastbound 60 Freeway near Mission Boulevard in the riverbed.— California Fire Tracker (@deb8rr) January 14, 2025
No structures are reported to be threatened at this time. pic.twitter.com/E3Zjh14nK9
在最新爆發的兩場山火之中，赫米特（Hemet）的火勢在14日中午發生，在當日下午1時過後取得控制，不過朱魯帕谷發生的「史考特野火」（Scout Fire）14日中午發生之後，已經延燒2英畝土地，儘管部署13個單位前來滅火、派出直升機進行灑水作業，但火勢完全未獲控制，且延燒區域有可能持續擴大。
國家氣象局氣象專家韋斯特林克（Sebastian Westerink）表示，強風外加10%左右的低濕度等因素，導致14日與15日的火災天氣狀況十分嚴峻。
美國野火災情至今造成25人死亡。加州消防機構表示，伊頓大火（Eaton Fire）已成為南加州史上破壞力最強、傷亡最慘重的山火，總計燒毀超過1.4萬英畝土地、7000棟建築物，造成17人喪命，帕利塞德野火（Palisades Fire）則是南加州史上破壞力第2強的火災，燒掉2.3萬英畝土地、5000棟建築物，造成8人死亡。
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