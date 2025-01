焚風狂襲！洛杉磯又爆新野火「控制率0%」　火勢恐爆炸性成長

▲洛杉磯又發生新野火。(圖/翻攝自X/California Fire Tracker)

記者詹雅婷/綜合報導

美國加州洛杉磯野火至今造成25人死亡,在聖安娜焚風(Santa Ana winds)持續吹襲之下,河濱郡14日下午爆發2處山火,其中一處已獲控制,另一處「史考特野火」(Scout Fire)火勢控制率為0%。

洛杉磯時報、華盛頓郵報報導,洛杉磯野火延燒面積至今超過4萬英畝,預計將成為美國史上損失最重的大火,目前起火原因仍待釐清。在此之際,聖安娜焚風預計會持續至當地15日中午,並在16日至周末期間逐漸減弱,美國國家氣象局(National Weather Service)表示,強風可能引發火勢爆發性成長,當局已針對洛杉磯郡與文圖拉郡(Ventura)部分地區發布紅旗警告。

The Scout Fire is currently burning in Riverside, just south of the eastbound 60 Freeway near Mission Boulevard in the riverbed.



No structures are reported to be threatened at this time. pic.twitter.com/E3Zjh14nK9