司法院收到憲訴法暫時處分聲請　民進黨團：憲法法庭不可被藍白癱瘓

▲民進黨團召開「藍白發動預算恐攻 癱瘓國家 傷害台灣」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

憲法訴訟法覆議案遭立法院否決，憲法法庭書記廳廳長楊皓清15日指出，剛剛會議過程中，已收到民進黨立委針對憲訴法聲請暫時處分。對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團會循憲法賦予的合法程序跟合宜的時間來進行這些作業；民進黨團書記長蔡易餘則喊話，憲法法庭不可以被藍白癱瘓。

民進黨團15日召開「藍白發動預算恐攻 癱瘓國家 傷害台灣」記者會，面對媒體詢問楊皓清稱已收到綠委聲請憲訴法暫時處分聲請，吳思瑤先是疑惑問「是民間律師提的嗎？」隨後則說，大家都關心憲法訴訟法後續的緊急處分跟釋憲作為，民進黨團都會進行相關作業。

吳思瑤說，國民黨籍司法法制委員會召委吳宗憲今在司法委員會召集的專案報告，她希望給予憲法法庭一個最純淨的空間，不要利用立委排案的方式來干預司法，或是先行對大法官做出烙狠話、威嚇的作為，希望憲法法庭後續審理、如何進行，基於法律解釋，都要尊重憲法法庭，民進黨團不會下指導棋，也不會有任何干預憲法法庭的作為。

蔡易餘則表示，憲訴法三讀通過後又覆議失敗，他在民間遇到許多律師友人都說很緊張，因為手上還有很多聲請釋憲案，需要憲法法庭，且幾乎都是人民權利救濟的案件，所以民進黨團一定會採取行動，包括釋憲跟暫時處分，民間律師朋友也會採取法律動作，不讓藍白癱瘓憲法法庭及整個國家。