喊停止再降！點年改3不公　柯志恩批綠「一刀切」：該還公教人員公道

▲國民黨立委柯志恩嘆該還公教人員公道了。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院7日三讀通過《警察人員人事條例》修正案，所得替代率上限提高至80％，公教人員也積極爭取要求調高。國民黨立委柯志恩則指出3點，蔡政府106年推動年改過於粗糙，留下不少缺失，藉此要求賴政府不要再用差別待遇製造人民之間的不平，「該還的公道就還給公教人員吧！」

全國教師工會總聯合會昨舉辦｢停止差別待遇，導正公教年改缺失」記者會，籲請政府對於年金改革不應有差別待遇，建立公平合理的退休制度；藍委柯志恩對此表示，蔡政府106年推動年改過於粗糙，留下不少缺失，例如第一是民國84、85年從「恩給制」改為「儲金制」時，對於任職前15年的給付差距，政府承諾要補足的「年資補償金」，當年入法，必須由政府預算支付，和退撫基金無關。

柯志恩批，到了蔡政府年改把公教的年資補償金一刀切！民國108年7月1日前退休才有、之後退休就不能領，更不公平的是軍人的｢年資補償金」均保留，公教卻刪除，同樣的年資補償金，為何因身分不同而厚此薄彼、天差地別？

柯志恩指出第二點，年改時將所得替代率每年下探1.5個百分點、連降10年，到今年已經連降6次（109~114）未來還有再降4次，已經砍很多了，在野黨主張停止再降，希望下會期能順利完成修法，不要再讓退休公教每過一年就哀嘆一年。

至於第三點則是，當年修法對退休軍公教年金的調整，只參考「消費者物價指數」做為調整的依據，但對通貨膨脹的因素卻疏忽了！「消費者物價指數」已和現實生活嚴重脫節，因此希望用「重要民生物價指數」做為未來調薪和調整退休所得的依據。

最後，柯志恩呼籲，希望賴政府不要再用差別待遇製造人民之間的不平！該還的公道就還給公教人員吧。