【廣編】年節送禮「健康體面」成首選　萬歲牌堅果飲禮盒送入心坎

▲萬歲牌堅果飲以其穀物的營養與堅果的健康，成為健康生活的代名詞。

圖、文／聯華食品提供

衛福部建議，每日適量堅果有益健康。萬歲牌堅果飲，以其穀物的營養與堅果的健康，成為健康生活的代名詞，適合在這個年節送出祝福與健康。此次萬歲牌堅果飲推出三款精選禮盒，分別為「萬歲牌全天然無加糖綜合堅果飲禮盒」、「萬歲牌綜合燕麥堅果飲禮盒」和「萬歲牌機能好眠芝麻堅果飲禮盒」，無論是關心家人的健康，還是想表達心意，都是年節送禮的最佳選擇。

「萬歲牌無加糖綜合堅果飲禮盒」，以純天然的堅果與穀物為基底，堅持100%無人工化學添加物，無香精、無防腐劑、無奶精等，提供最純淨的飲品選擇。無加糖的設計更健康且無負擔，茹素者也能享用。「萬歲牌綜合燕麥堅果飲禮盒」結合高纖維的燕麥與營養豐富的堅果，「燕麥堅果纖蔬」精選健康高纖蔬菜，搭配堅果顆粒與燕麥片，保留堅果營養，讓人一整天精力充沛；「燕麥海苔昆布」則結合健康的海苔與昆布，融合堅果與燕麥的營養，滋補強身，調整體質。燕麥含豐富膳食纖維可增加飽足感，鹹口味好吃又美味，在年節大魚大肉時適合取代正餐輕食好健康。

「萬歲牌機能好眠芝麻堅果飲禮盒」特別為現代人普遍的睡眠需求設計，以芝麻素為核心，每包含15毫克芝麻素，富含鈣質與維生素E，無加糖、無負擔、全素，各族群都能放心飲，睡前天天一杯可調整體質幫助入睡夜夜好眠。全台超過千家全聯、便利商店與量販店均有鋪貨禮盒，無論預先選購或臨時需求，都能輕鬆取得，讓送禮傳遞健康祝福，開心過好年。