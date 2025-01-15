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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈伯洋曝藍營小編曾在中國求學　游淑慧點名這些人反擊：民進黨慘了

▲▼ 2024民進黨總統大選開票之夜，沈伯洋。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨立委沈伯洋近日因黑熊學院爭議槓上國民黨，還與國民黨小編隔空交火，但國民黨小編卻在沈伯洋臉書留言時，疑似「忘記切帳號」，遭沈伯洋挖出是曾到中國求學的韋淳祐，沈批評這是「中國影響力直通國民黨粉專」。對此，國民黨台北市議員游淑慧14日點名多位綠營人士，她表示，按照黑熊邏輯，只能說民進黨慘了，那些兩面撈，官要做、錢要賺的人才更噁心吧？

游淑慧表示，曾到大陸武漢求學的國民黨小編韋淳祐，被沈伯洋開酸這是「中國影響力直通國民黨粉專」。自己和這位國民黨戰神不熟，但如果按照黑熊邏輯，那只能說民進黨慘了。

游淑慧指出，過去她曾踢爆民進黨用過的教育部長吳茂昆、內政部長葉俊榮，這些人都曾到中國大陸多所大學擔任講座或兼教職，不但領大陸給的高額車馬費、講座費，還將台灣寶貴的頂尖知識傳授到對岸去、作育對岸英才。

游淑慧說，等到民進黨執政，又隱瞞這段，然後進入民進黨內閣擔任首長。現在中國求學要被抹紅，那去中國教學呢？

游淑慧質疑，不只這些人，前立委鄭運鵬、民進黨團總召柯建銘在當年民進黨落衰時，有沒有跑去中國創投？這是中國人民幣直通民進黨中央？

游淑慧直言，相較之下，淳祐單純去中國求學、現在擔任國民黨新媒體主任，並不是什麼公職官員，閒暇之餘來和沈伯洋大委員鬥鬥嘴，結果大委員講不贏就來抹紅這招。

最後，游淑慧強調，比較起來，怎麼看，淳祐是講自己相信的話、做自己相信的事，而那些兩面撈，官要做、錢要賺的人才更噁心吧？

▼國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北市議會第四次定期大會第二次會議市長施政報告，國民黨籍市議員游淑慧質詢。（圖／記者湯興漢攝）

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沈伯洋游淑慧韋淳祐中國國民黨民進黨

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