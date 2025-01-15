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社會 社會焦點 保障人權

多嘴一句「這裡時間是最長的」　便當外送員1萬元沒了

記者黃翊婷／綜合報導

阿嘉（化名）平時會幫忙送便當到某養生會館，去年8月間他因多嘴一句「我這裡時間是這一帶最長的」，被認定涉嫌媒合性交易，因而遭裁處拘留2日、罰鍰1萬元。雖然阿嘉堅稱自己只是雞婆告知消費方式及價格，並無協助媒合，但沒有獲得苗栗地院法官採信，日前被裁定駁回抗告，全案確定。

▲▼女子、女人、女性、性行為、性愛、上床。（示意圖／CFP）

▲阿嘉因涉嫌媒介性交易挨罰，但他堅稱自己只是雞婆。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿嘉去年8月間在苗栗縣某養生會館內，對喬裝成客人的警員介紹性交易內容，因而被依違反社會秩序維護法第81條第1款前段的規定，裁處拘留2日，併處罰鍰1萬元。

阿嘉不滿挨罰決定提出抗告，他強調，現場按摩小姐與警員的對話內容、行為，都與他無關，因為他每天都要送便當到養生會館，所以對會館的消費方式、價格都很了解，當天才會雞婆向喬裝成客人的警員告知消費方式及價格。

但在現場錄音證據中，有錄到阿嘉與警員的對話，包含「我這裡時間是這一帶最長的」、「其他店都50分鐘」等等，當警員提問「50分鐘2800元，然後全部這樣子」時，他還回答「對，一半，現在這一帶都是這樣」。

苗栗地院法官認為，現場負責按摩的小姐已經坦承從事性交易，警員在職務報告中也明確記載是由阿嘉說明性交易價格，從現有證據看來，都足以認定阿嘉有媒合性交易的行為，原裁定並無不當，最終不採信阿嘉的說詞，並裁定駁回抗告，全案確定。

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