白嫖泰國妹！前宜蘭偵查佐爽完索回2千元　被起訴求刑2年半

▲宜蘭分局林姓偵查佐性交易後搶走「辦事費」2000元，被檢方求處2年半。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭警分局林姓偵查佐因在前（2023）年10月與泰國應召女發生性交易後，搶走「辦事費」2000元，被縣警局記2大過並免職。宜蘭地檢署偵結此案，林員坦承表明警方身分後拿回性交易價款，依貪污治罪條例藉勢藉端勒索財物罪起訴，求處有期徒刑2年6個月。

起訴書指出，2023年10月5日中午，林姓偵查佐透過網路捷克論壇，與匿名「鳥鳥」的應召總機談妥1800元性交易價金後，離開偵查隊，找來一名泰國籍女子到宜蘭市某飯店進行性交易。林員走進709號房後，先付了2000元並收取應召女找的200元，辦完事後因不滿意服務，聯繫總機佯稱忘了帶走眼鏡要折返回房，待女子開門隨即表明警察身分，並要求拿出護照，強行占有2000元後離開。

應召業者不敢聲張未報案，而是透過關係向警方反映此事。宜蘭縣警局獲報後，立即要求督察單位自檢查處，並積極展開偵辦。經過考績會後，林員被記2大過並免職，同時依違反貪污治罪條例送辦。

檢方認為，林員身為警員，竟藉勢、藉端勒索財物，但考量他在偵查中自白犯行、自動繳交全部所得財物，並審酌不正利益在5萬元以下，犯後態度良好、深表悔意，因此依規減輕其刑，從輕量處有期徒刑2年6個月。