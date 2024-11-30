東京「流鶯一條街」登外媒！外國男湧入買春　日網嘆淪開發中國家

▲ 新宿歌舞伎町以不夜城、公關店聞名。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本東京新宿歌舞伎町的大久保公園附近是有名的「流鶯一條街」，年輕女性靠援交賺取收入，吸引外國男性前往「買春之旅」的情形近來登上外媒，令國內網友砲轟「淪為開發中國家」，議員更直言這種形象在國際上「非常可恥」。

港媒《南華早報》17日報導日本女性在歌舞伎町街頭賣春的「流鶯一條街」現象，因日圓貶值及日本貧困化，使東京成為外國男性的「亞洲買春觀光都市」，其中包括白人、亞洲人和黑人等，多數則是中國男性。

一名日本19歲女性Rua受訪透露，她每天為多達10名客戶提供性服務，其中約有一半是外國人，收入都花在附近的牛郎店，且她最近才接受第二次墮胎手術。而她就如同其他許多日本年輕女性一樣，每晚在大久保公園「站壁」招攬買春客。

《產經新聞》2天後刊文哀嘆，部分地區先前就傳出有外國男性為了到歌舞伎町買春特地前往日本，如今這種惡名甚至傳到國外，引發日本網友留言批評，「這就是梅毒之類的疾病愈來愈流行的原因」、「日本失去經濟第一榮景的30年後，已經淪落到開發中國家的程度」、「如果連國外都有這種報導，我認為日本必須意識到已經淪為貧困國家了」。

報導指出，年輕女性因沉迷牛郎店背負巨額債務，不得不下海賣春的現象已成為社會問題。立憲民主黨眾議員山井和則直言，「這是在國際上非常可恥的嚴重事態。如果這樣的風評擴散到世界各地，很可能產生『日本女性用錢就能買到』的誤解，遭到性侵的風險也會提高」。

他強調，日本社會對歌舞伎町流鶯問題的忽視，從國外看來相當於默許年輕女性從事街頭性交易，對此他計畫提出修改《風俗營業法》，打擊引誘年輕女性欠下大筆金錢，迫使她們賣淫還債的牛郎俱樂部。