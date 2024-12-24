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曾是川普司法部長人選　美眾院：蓋茲性交易17歲少女

▲▼美國總統當選人川普（Donald Trump）提名的司法部長人選、美國前聯邦眾議員蓋茲（Matt Gaetz）。（圖／路透）

▲眾院紀律委員會23日指出，蓋茲曾支付性交易費用給多位女性，其中包含17歲少女。（圖／路透）

文／中央社

美國總統當選人川普曾提名的司法部長人選蓋茲日前退出遴選程序後，聯邦眾議院紀律委員會23日公布報告指出，發現充分證據證明蓋茲任眾議員期間曾支付性交易費用給多位女性，其中包含17歲少女。

法新社及彭博（Bloomberg News）報導，眾議院紀律委員會長達數十頁的報告寫道，蓋茲（Matt Gaetz）還經常吸食古柯鹼和搖頭丸，並從他在國會山莊的辦公室購買大麻。

眾議院紀律委員會提到，有充分證據表明蓋茲違反了眾議院規則，還有法定強暴、使用非法藥物、收受不被允許的禮物等行為準則。

紀律委員會的報告更列出，蓋茲於2017年至2020年之間向12名女性支付總計超過9萬美元的款項，這些款項可能跟性行為或吸毒有關。

報告也聚焦蓋茲於2018年的巴哈馬群島（Bahamas）度假之旅，他被控在那段期間跟4名女子發生性關係並吸食搖頭丸。

即將於明年1月重返白宮的川普（Donald Trump）上個月中旬宣布提名蓋茲出任司法部長後，他便辭去眾議員，但在共和黨籍聯邦參議員的反對聲浪下，蓋茲也很快就退出司法部長遴選程序。

蓋茲過去一再否認有任何不當行為，他23日也在社群媒體X平台發文否認相關指控。

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