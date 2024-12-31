當馬伕被抓金盆洗手　他1年後又被抓！結局逆轉獲無罪

記者黃翊婷／台北報導

男子阿豪（化名）先前曾加入應召站擔任馬伕，被抓包之後，就決定脫離這個行業，沒想到事隔1年多他又被指控涉嫌幫助應召站牽線性交易，一審被判有期徒刑2個月，他喊冤並提出上訴。台北地院二審法官經調查後發現，阿豪與應召站的人確實已有1年多沒有聯絡，加上查無其他相關事證，最終因證據不足，裁定撤銷原判決，改判阿豪無罪。

▲阿豪脫離應召站1年多又被捲入案件中。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪被指控在2020年間與其他不詳人士共組應召站，主要負責派工（俗稱機房）及招募馬伕等工作；2021年8月間該應召站成員成功招攬到一名客人，原本指派馬伕A前往接送，但馬伕A因為當天有包車工作，於是把接送任務轉交給馬伕B，沒想到一抵達目的地，馬伕B和應召女子就當場被埋伏警方查獲。

阿豪也因為此事，被檢方依刑法第231條第1項之圖利媒介、容留性交罪嫌起訴，一審被法院判處有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元；他提出上訴喊冤，表示自己2020年間確實加入過應召站擔任馬伕，但後來被抓到，還被法院判刑，之後就立即停用原本的手機號碼，脫離應召站，也沒有再跟馬伕A聯繫過，更不認識當天被捕的馬伕B和應召女子。

台北地院法官認為，從馬伕A等人的證詞中可知，該應召站是由成員招攬男客，再派遣馬伕接送，本案不論是性交易所得款項的匯款過程，或是馬伕之間的派遣聯繫過程，都沒有證據可以證明阿豪曾參與此案。

再者，法官表示，阿豪雖然與馬伕A相識，但兩人上一次互傳訊息聯絡是在2020年5月，之後就沒有任何訊息來往，阿豪的手機號碼也早已打不通，通訊費用自2020年10月起均為0元，可見他自稱「已經脫離應召站」的說詞，並非沒有根據。

法官考量到檢方出示的證據，無論直接或間接，都無法證明阿豪有參與犯罪，最終裁定撤銷原處分，改判阿豪無罪，全案仍可上訴。