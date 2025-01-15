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洛杉磯大火還在燒　徐佳青：僑胞平安但財損多「8房舍被燒毀」

洛杉磯大火,洛杉磯野火▲▼加州洛杉磯多個地區遭野火肆虐。（圖／路透）

▲加州洛杉磯多個地區遭野火肆虐。（圖／路透）

記者杜冠霖／台北報導

洛杉磯野火持續肆虐，目前火災已吞噬相當於華盛頓特區面積的土地，造成至少24人死亡，超過12,000棟建築被毀或受損。朝野立委也關心台僑安危。僑委會委員長徐佳青今（15日）備詢時表示，目前僑胞人身安全未受到傷害、但財損不少，有八戶房舍被燒毀，還有車輛等等財損，相關安置計畫有僑團提供協助，僑委會也有成立兩個急難救助協會，希望幫助旅外國人，若臨時遇到狀況可以尋求協助。

民進黨立委陳冠廷關心僑胞撤離狀況。國民黨立委徐巧芯也表示，LA大火僑民非常關心，自己也接到很多僑民反映，很多鄉親也在自己尋找避難地點，僑委會是否能提供協助？

徐佳青回應，台僑或是華僑有具體聯繫，已經掌握相關災損狀況，洛杉磯大火分三大塊未完全撲滅，這兩天也有焚風再起，洛杉磯撤離民眾已經高達19萬，僑委會在群組中都有彙整資訊，幾個主要社團彙整震災情形，包含洛杉磯台灣會館、洛杉磯台美商會、中華會館、慈濟總會、佛光山分會、海外鄉親關懷聯合會等等，都提供災民避難協助。

徐佳青表示，洛杉磯大火確實在比較多華人區，目前僑胞人身安全未受到傷害、但財損不少，有八戶房舍被燒毀，還有車輛、個人文件等等財損，因為大火還在持續中，風向隨時改變，住在靠近可能波及地區的僑民優先撤離，先保障人身安全，至於重要的個人文件或私密財產都先移走，這僑委會部分都有宣導。

徐也指出，洛杉磯辦事處統一指揮，僑務組有設立僑教中心，積極跟大洛杉磯地區僑社密切聯繫，確定能提供多少援助跟災損狀況。僑委會也有成立兩個急難救助協會，希望幫助旅外國人，若臨時遇到狀況可以尋求協助。

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