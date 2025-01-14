洛杉磯「火災煉獄照」滿城陷火海！事實查核中心：假的

▲網路流傳AI生成的美國加州大火災難照片。（圖／翻攝bilibili）



記者楊庭蒝／綜合報導

近期美國加州洛杉磯多處野火肆虐，網絡上流傳著一段疑似洛杉磯大火的影片，並在社群平台上引起熱議。台灣事實查核中心已針對該影片發佈闢謠公告，指出該影片並非真實災難畫面，而是AI生成的虛假影像。

事實查核中心表示，影片中的畫面場景不真實，畫面運鏡過於戲劇化，顏色過度銳利，並且有多處不合理之處，如電線桿消失、車牌文字不真實等。影片中的火焰燃燒方向與雲層飄向不一致，進一步顯示這是經過人工智能生成的內容。經使用AI偵測工具「HiveModeration」和「TrueMedia.org」檢測後，確認該影片為偽造影像。

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該影片已在全球範圍內傳播，包括印度的事實查核組織《Newsmeter》也證實這段影片不是真實的加州野火影像。事實查核中心強調，民眾在網絡上看到類似災難影片時，應該先確認來源並留意影片中的不合理之處，保持謹慎，避免被誤導。

加州的野火情勢依然嚴峻，當地已有24人因火災喪生。美國總統拜登已宣布加州進入聯邦緊急狀態。由於南加州多區處於中度乾旱狀態，再加上強風影響，火勢蔓延情況更加惡化。台灣事實查核中心呼籲民眾謹慎對待網絡上的影像資料，避免陷入不實信息的困擾。