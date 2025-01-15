僑胞控僑委盧曼菁涉霸凌　徐佳青指私人糾紛：有人指指點點卻不出力

▲僑委會主委徐佳青。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

日前媒體報導指出，有僑民指控僑務委員盧曼菁霸凌、傷害僑界，已不適任僑委，但僑委會對此卻冷處理。對此，僑委會委員長徐佳青今（15日）受訪時表示，該僑委是榮譽職義務性志工，在僑居地出錢出力，有些人只負責指指點點、批評人家，當事人之間有些私人糾紛，僑委會有盡量勸雙方私下談妥，除非該僑委違反重大的規範，或在職務上做出任何實質動作，不然如果私人糾紛都要無限上綱，政府部門是無法用這樣的標準來去決定榮譽職人員適任與否。

根據鏡週刊報導，有僑民指控，美國密西根州僑務委員盧曼菁去年12月因自家公司門口懸掛五星旗備受質疑，日前又有僑民指控她霸凌，造謠傷害僑界人士及僑團，曾有僑民去年7月陳情至今沒有下文。

徐佳青表示，盧是榮譽職義務性志工，志工在僑居地出錢出力，也沒有所謂官方權力的關係，霸凌的說法在定義上沒有辦法成立；加上很多海外僑團都是當地自主的團體，即使政府部門也無權介入民間自主團體、何況是跨國，在交流合作上當然可以。

徐佳青指出，當事人跟當地僑民有些私人糾紛引發不必要的衝突，僑委會也盡量勸雙方私下談妥、和解，不需要把全部僑團都扯入當中，這是個人隱私性問題，其他內容自己不便多談。

至於該僑委被爆曾掛五星旗，徐佳青表示，自己之前已經在委員會回答過，那是她以前做生意的時候，事實上公司在兩年前賣掉，她擔任僑務委員就沒掛過了，把舊的、不相關訊息在不同時空硬湊在一起，顯然是刻意製造衝突的形象，不樂見這樣的狀況。

也有媒體追問，有僑民認為該僑委不適任，徐佳青則認為，榮譽職角色是鑑於僑民熱心、願意出錢出力、有所貢獻，並不是所有人都願意像她這樣，有些人只負責指指點點、批評人家，卻不願出任何力，這個社會是多元社會，各種人有各種選擇。

徐佳青強調，除非該僑委違反重大的規範，不然就是在職務上有做出任何的實質動作，如果私人糾紛都要無限上綱，政府部門是無法用這樣的標準來去決定榮譽職人員適任與否。