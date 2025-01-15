金門閩式住宅深夜火警！木造結構悶燒濃煙狂竄　消防到場灌水搶救





▲金城鎮窄巷閩式住宅火警迅速撲滅，幸無人員傷亡。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門縣金城鎮民族路一處閩式建物，14日晚間發生火災，消防獲報後到場部署水線搶救，火勢於4分鐘內迅速控制，並於8分鐘內完全撲滅，燃燒面積約5平方公尺，無人員傷亡，詳細起火原因仍待調查釐清。

金門縣消防局指出，14日22時04分接獲民眾報案，指稱金城鎮民族路一處閩式建物發生火災，現場有火煙冒出情形。此次火場地點位於城區狹窄地帶，周圍建物密集，若無及時控制，火勢極可能延燒至周邊建物，由於巷弄狹窄且火場距民族路約60公尺，救災人員以水帶推車進行長距離佈線接近火場，減少佈線時間，強化救災效率。

救災車組於22時10分抵達現場，發現屋內火煙正不斷竄出，在確認現場無人受困後，立即部署水線入室搶救。在消防及義消人員的緊密合作下，火勢於4分鐘內迅速控制，並於8分鐘內完全撲滅，燃燒面積約5平方公尺。由於屋內為閩式木造結構，可能存在悶燒情形，搶救人員使用熱顯像儀持續觀察火場熱源分布，並針對潛在熱點進行射水降溫，以防復燃。

金門縣消防局第一大隊大隊長董必文藉此呼籲鄉親，家戶應安裝住警器，可於火災初期盡早偵知火災的發生，爭取更充裕的疏散時間；平時使用火源時應養成良好習慣，隨時注意周遭環境，避免火種掉落或遺留於易燃物，進而引起火災，平時做好減災、防災工作，才能減少災害發生。