加州預報強風來襲　恐讓洛杉磯2處野火燒得更旺

▲洛杉磯2場野火恐因強風來襲更旺，消防員嚴陣以待。（圖／路透，下同）



文／中央社

美國加州今天預報會出現強勁風勢，可能使洛杉磯地區的2場嚴重野火燒得更旺，當地消防員嚴陣以待。這2場野火已釀成20多人死亡，並將面積達華盛頓特區大小的區域燒得精光。

路透社報導，洛杉磯地區上週在強風助燃下爆發斷崖大火（Palisades Fire）和伊頓大火（Eaton Fire）。根據洛杉磯郡醫檢官的說法，至今至少已有24人死於大火中。

美國國家氣象局（National Weather Service）氣象預報中心的氣象學家羅思（David Roth）表示，加州今天一早開始可能會出現時速達120公里的颶風級強風，明天一整天也預測會出現時速80至112公里的陣風。

由於乾燥且危險的聖安娜風（Santa Ana Winds）風速加快，當局昨晚已發布紅色警戒。昨天夜裡有8500多名消防員努力從空中和地面滅火，以防洛杉磯兩側的大火擴散。

洛杉磯市消防局長克勞里（Kristin Crowley）對當地居民表示：「目前態勢接近最壞情況，我們還沒脫離險境。」

根據官員說法，加州當局已預先在處於野火高危險區的洛杉磯郡及南加州其他郡部署消防員。

然而令人擔憂的是，在洛杉磯市西北方的文杜拉郡（Ventura County），聖克拉拉河（Santa Clara River）河床的灌木叢爆發1起小規模卻移動快速的新火勢，命名為「汽車大火」（Auto Fire）。

這場大火已經焚毀約22公頃土地，且正在燒掉接近1座高爾夫球場的面積，但尚未對住宅構成威脅。地面消防員和數架直升機仍在努力控制火勢。

截至昨天洛杉磯郡撤離令涵蓋地區人數已由原先的15萬多人降至9萬2000多人。但另有8萬9000人面臨撤離警告。



根據加州森林防火廳（California Department of Forestry and Fire Protection，Cal Fire）通報，位於洛杉磯市西側的斷崖大火已焚燒96平方公里面積，大火的14%獲得控制。

位於洛杉磯市東側的伊頓大火則燒掉了57平方公里面積，獲得控制規模為33%。