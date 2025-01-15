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加薩停火有望！消息：以哈已原則上同意協議　今明將發布聯合聲明

▲▼ 以色列2023年對加薩展開地面進攻。（圖／達志影像／美聯社）

▲知情官員透露，以哈已原則上同意停火協議，而美國、卡達和埃及預計將在近日發布聯合聲明。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

2名阿拉伯官員告訴《以色列時報》，以色列和哈瑪斯13日晚間原則上同意了一項停火和人質釋放協議，目前雙方正努力在多哈商討協議實施的細節。然而，協議中仍有數個關鍵問題未解決，其中包括以色列國防軍從加薩撤軍的具體範圍。

據《以色列時報》報導，目前，調解人正等待以方提供詳細的撤軍地圖，而這份地圖被認為是協議最終定案的主要障礙之一。2位阿拉伯官員推測，若協議制定順利，此前持續參與斡旋的美國、卡達和埃及，預計將在當地15或16日，通過聯合聲明的形式，宣布相關協議。

早前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）聲稱，加薩停火協議已進入「最後階段」，以色列接受了人質釋放提案，「現在輪到哈瑪斯表態了。如果哈瑪斯接受，便可以敲定並實施協議。」然而，哈瑪斯方面尚未對相關協議正式表態。

13日，2名知情官員告訴《以色列時報》，美國當選總統川普的中東特使魏科夫（Steve Witkoff）已於11日在耶路撒冷與以色列總理納坦雅胡進行一場「緊張的會晤」。期間，他向納坦雅胡施壓，希望以方做出必要妥協，以確保協議達成。一位阿拉伯官員透露，魏科夫在這場會面中對納坦雅胡的影響力，遠超拜登政府過去一年所進行的多次對話。

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