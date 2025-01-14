少年手無寸鐵被打死！　士兵怒揭「以軍在加薩惡行」拒絕繼續戰鬥

▲部分以色列士兵揭發以軍在加薩非人對待巴勒斯坦公民。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

以色列與哈瑪斯的衝突仍在持續，但最新消息指出，部分以色列士兵因目睹或被迫參與違反道德底線的行為，而拒絕繼續在加薩戰鬥。他們控訴以軍在加薩地帶濫殺無辜、隨意焚毀建築，並批評以色列政府非人對待巴勒斯坦公民。這些指控不僅在以軍內部引發分歧，也在國際社會間掀起廣泛關注與討論。

據美聯社報導，以色列裝甲部隊28歲的軍官維爾克（Elad Vilk）透露，他曾接到命令，對未經授權進入以色列控制的加薩緩衝區的人開槍，並親眼目睹至少12人因此喪命。其中，一名手無寸鐵的巴勒斯坦少年被槍殺的畫面更在他腦海中揮之不去。維爾克表示，這名少年的不幸遭遇只是這場悲劇的一部分，「以色列完全不把巴勒斯坦公民視為人類。」

▲維爾克因不認同以軍在加薩的行為，而決定不再繼續參戰。（圖／達志影像／美聯社）

維爾克直言，自己在2023年11月參戰，是因為認為以色列動武可能會讓雙方坐到談判桌前，但隨著戰爭持續，「我看到人類生命的價值正在瓦解」，讓他覺得無法接受。與此同時，另外7名士兵也向美聯社揭露，不少巴勒斯坦人在加薩慘遭濫殺，「我們甚至難以確認被殺死的人是否攜帶了武器，因為軍隊的行動太快了。」

目前，這些士兵拒絕繼續參加在加薩的軍事行動，以抗議以軍的不良行為，並希望藉此終止暴力循環，推動更具人道的政策。27歲的醫務人員格林（Yuval Green）透露，他曾被迫參與焚燒不構成威脅的民宅，並目睹同僚在屋內亂寫亂畫、搶奪財富作為戰利品。他表示，這些行為讓他最終選擇退出部隊，因為他認為自己無法再支持這樣的行動。

▲格林承認自己曾被迫焚燒加薩不構成威脅的民宅。（圖／達志影像／美聯社）

多數拒絕參戰的士兵也承認，他們因目睹違背信仰的行為而遭受精神創傷。一名前步兵坦言，他曾在短短2周內目睹至少15棟建築被不必要地焚毀，事後深感愧疚。他說，若能重新選擇，他將不會參與這場戰爭。心理專家弗林特（Tuly Flint）指出，這些士兵的精神創傷可能導致失眠、情緒閃回及內疚感，呼籲軍隊為其提供心理支持。

這些士兵拒絕參戰的行動已獲得約200人聯名支持，然而相關行動也引發了不少內部爭議。許多士兵認為，自哈瑪斯在2023年10月發動攻擊後，以色列的行動是必要的防禦措施。傘兵西格爾（Gilad Segal）指出，軍隊對哈瑪斯據點的打擊是維持國家安全的必須手段，批評拒絕戰鬥的士兵削弱了軍隊力量，「士兵的職責是執行命令，不是干政。」