加薩停火協議最快14日達成　川拜聯手施壓！最後1輪談判卡達登場





▲加薩停火人質協議外傳即將達成，正待哈瑪斯的答覆。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

知情人士向以色列媒體耶路撒冷郵報表示，若無意外，加薩停火及人質交換協議將會在14日宣布達成。相關會議將在卡達當地白天舉行，以敲定協議，官員透露，接下來24小時對於達成協議來說至關重要。

以色列時報報導，加薩停火最後一輪談判14日在卡達多哈登場，旨在敲定協議剩餘細節，預計出席人員包括以色列情報機構負責人、卡達總理以及新一屆、即將離任的美國政府中東特使。據信調解人員將與哈瑪斯官員單獨會面。

消息人士透露，關於釋放被哈瑪斯關押的人質釋放3階段計畫已經取得共識，各方正等待哈瑪斯的答覆。據信協議是在美國總統拜登及候任總統川普團隊所參與的這場談判取得突破之後取得共識。

先前消息指出，協議第一階段是為期42天的停火，哈瑪斯預計這階段會釋放33名人質。據信在第一階段停火首日就會有3名人質獲釋，接著是以色列國防軍撤出加薩人口稠密區，7天之後會釋放另外4名人質，並允許加薩人返回北部地區。與此同時，以色列國防軍仍會持續部署在加薩與埃及邊境的費城走廊（Philadelphi Corridor），也會保留加薩走廊與以色列之間約800公尺的緩衝區。

以色列外交部前官員利爾（Alon Liel）也說，加薩停火協議看起來即將達成，但這次的感覺是沒有其他選擇，「因為國際社會上的壓力，我們必須接受，準確來說，來自美國的壓力增加了，現在是2位美國總統，拜登和川普共同施壓」。