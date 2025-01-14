最後一周拚停火！　美媒：布林肯將提出「加薩戰後計畫」

▲美媒指出，儘管布林肯任期只剩下一周，仍將提出自己版本的加薩計畫。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美媒Axios引述3名美國官員說法報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）預計當地時間14日上午，在華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）發表演說時，提出以色列與哈瑪斯戰爭結束之後，他對於加薩重建與統治的計畫。

Axios指出，「後哈瑪斯時代」的加薩統治架構計畫，對於實施停火協議第二階段而言，至關重要，而這項協議旨在實現永久停火與結束戰爭。儘管布林肯的任期只剩下最後一周，他仍希望自己的藍圖，能夠替未來任何加薩計畫提供參考，包括即將上任的川普政府。

布林肯已向美國幾個盟友提出他對於加薩安全、管理與重建的計畫。布林肯上周在巴黎一場記者會上說，「我們準備把它交給川普政府，如此一來他們就可以接手研究，並且機會來臨時付諸行動。」

美國總統當選人川普13日向Newsmax透露，以色列與哈瑪斯「非常接近」達成協議，「據我所知，他們握了手，正要把事情搞定，可能在本周末之前完成。」川普任命的駐中東特使魏科夫（Steve Witkoff）近期加入停火談判，最近幾天都待在卡達首都多哈（Doha）。

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