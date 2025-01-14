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讓慢飛天使過好年　中醫大附醫攜手林增連基金會辦慈善音樂會

▲中國附醫攜手林增連基金會到瑪莉亞基金會舉辦慈善音樂會。（圖／記者游瓊華攝）

▲中國附醫攜手林增連基金會，到瑪莉亞基金會舉辦慈善音樂會。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

寒冬送愛！中國醫藥大學附設醫院攜手林增連慈善基金會今（14）日前往瑪利亞霧峰教養家園舉辦音樂會，並且贈送物資，包括尿布、衛生紙、牛奶等約20萬元物資。

今天音樂會由專業爵士鋼琴家張敏魂老師彈奏的優雅鋼琴前奏，正式揭開序幕，著名女高音楊令璿老師帶來溫暖人心的《隱形的翅膀》與歡樂的《心花開》歌曲，帶動現場氣氛，企業志工隊與志工隊夥伴也加入互動，牽起慢飛天使的手，共同感受音樂的魅力與快樂。

▲中國附醫攜手林增連基金會到瑪莉亞基金會舉辦慈善音樂會。（圖／記者游瓊華攝）

▲瑪利亞霧峰教養家園目前服務120位重度及極重度身心障礙者。（圖／記者游瓊華攝）

中醫大附醫院長周德陽說到，音樂對身心靈健康有許多好處，不僅療癒人心，更是一種自我表達的方式，藉由音樂會的力量，讓志工夥伴們釋放職場上的壓力，也讓慢飛天使在音樂中找到自由與力量。中醫大附醫副院長楊麗慧表示，音樂是一種跨越語言的交流方式，拉近彼此距離。她希望透過音樂會，傳遞中醫大附醫對弱勢族群的關懷與支持。

林增連慈善基金會董事長林嘉琪則指出，這場音樂會不僅是一場藝術饗宴，更是一個傳遞愛與關懷的契機，期望藉由旋律，為需要幫助的人送去溫暖，讓善意化為生命的力量。

這次音樂會舉辦地瑪利亞霧峰教養家園，目前服務120位重度及極重度身心障礙者，基金會正積極籌建「瑪利亞心智障礙者安老家園」，計畫籌募3.6億資金，預計2029年動工。執行長陳怡君表示，這些服務對象逐漸邁入中高齡，亟需更多的照顧與支持。根據統計，心智障礙者在45歲後的退化速度遠超一般人，提早老化現象普遍，但國內相關服務體系仍不完善，非常感謝中醫大附醫和林增連慈善基金會以具體行動關懷這群天使。

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