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病中許願癒後實現！蔡曹碧珠捐高頂復康巴士　助弱勢族群就醫

▲蔡曹碧珠捐高頂復康巴士。（圖／新北市社會局提供）

▲新北市秘書長邱敬斌（左）代表侯市長回贈感謝牌及模型車給蔡曹碧珠（右）和蔡樹根（中）。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

三重市民蔡曹碧珠兩年前因病住院，親身感受到病患的無助與痛苦，心中許下願望：如果能痊癒，她一定回饋社會，幫助有需要的人。康復後，她與家人商議並獲得支持，決定捐贈一輛市價超過200萬元的雙乘坐位高頂復康巴士。1月10日，她與丈夫蔡樹根及家人一同在三重區公所前，將復康巴士捐贈給新北市政府，由秘書長邱敬斌代表受贈。

邱敬斌表示，蔡曹碧珠女士展現出「同體大悲」的精神，此次捐贈的復康巴士將專門用於接送行動不便的長者及身障者就醫，極具意義與價值。他讚揚蔡曹碧珠猶如菩薩般發揮慈悲心腸，助人功德無量。

▲蔡曹碧珠捐高頂復康巴士。（圖／新北市社會局提供）

蔡曹碧珠的丈夫蔡樹根，彰化縣大村鄉人，13歲北上至三重打拚，從事電機與五金學徒工作。他與妻子在三重的竹筒屋內創業，憑藉堅毅與努力逐步發展事業，後來專營士林電機和汽車零件，如今事業已傳承至第二代，成為白手起家的典範。

蔡曹碧珠表示，病癒後她感慨萬分，決定將這份感恩化為行動，希望以復康巴士幫助更多需要協助的人。經過福德里長吳叁寶及三重區長王坤南的協助，她終於在家人的陪同下實現心願，感到無比欣慰。

邱敬斌特別指出，此次捐贈的高頂復康巴士具雙乘坐設計，不僅能提高接送效率，還能減輕駕駛需求，大幅提升服務量能。他代表新北市長侯友宜感謝蔡曹碧珠及其家人的善心義舉，也期盼她的行動能啟發更多人參與公益，共同關懷社會弱勢族群。

▲蔡曹碧珠捐高頂復康巴士。（圖／新北市社會局提供）

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