解決人才荒！中國附醫開月薪50K搶病房護理師　現職加薪最高20%

▲中國附醫宣布加薪，且加碼招聘病房護理師，解決護理師不足問題。（圖／中國附醫提供）



記者游瓊華／台中報導

全台各大醫院都缺護理師，中醫大附醫今(30)日宣布針對院內所有員工，發放全薪1.75個月年終獎金，且明年全體加薪5~20%，另外護理人力招募加碼，新進病房護理師月薪5萬起，推薦獎金2萬元，讓全體員工能感受到實質回饋與支持，更彰顯醫院對員工的重視與關懷。

中國附醫表示，為了吸引更多優秀護理人才，將新進病房護理師的月薪提高至5萬元以上，輪三班者年薪更可突破百萬元，若現有員工成功介紹護理師進院服務，還可獲得高達2萬元的推薦獎金。為特別體恤夜班同仁，提供全院員工大夜、小夜班暖心餐點，每年提撥預算超過2000萬元。

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▲中醫大附醫今(30日)宣布將發放全薪1.75個月年終獎金，獎金總額高達6億元。（圖／中國附醫提供）



中醫大暨醫療體系董事長蔡長海表示，「醫療是一項良心事業，中醫大附醫始終堅持以病人為中心、以員工為重的信念。希望以實際行動回饋員工的努力，讓每一位醫院同仁都能感受到最實質的支持。」

隨著中國醫藥大學與台中市政府合作的「臺中市立老人復健綜合醫院」將於2025年正式營運，醫院的醫療服務版圖將進一步擴大，也正積極招募團隊中。

▲台中市立老人復健綜合醫院將於2025年正式營運，求才若渴，中國附醫大手筆砸錢搶人，以因應需求。（圖／中國附醫提供）



中醫大附醫院長周德陽強調，員工是醫院最寶貴的資產，因此醫院每年不斷加碼在員工福利上的投入，除長期已提供掛號費及健保部分負擔全免、及所有項目就醫優免措施外，更逐年擴大高階健康檢查的預算與服務項目，每年編列預算已超過 6000 萬元，全力守護員工健康。並提供團體保險與急難救助金，完善的保障機制讓員工無後顧之憂。