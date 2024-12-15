　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

五湖園生命智慧園區匯聚公益影響力號召510人為愛奔跑

▲▼ 。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲五湖園生命智慧園區今日動員510位來自不同單位與社團的愛心人士，一同參加公益路跑活動 。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／台中報導

五湖園生命智慧園區今日動員510位來自不同單位與社團的愛心人士，一同參加公益路跑活動，齊聚台中中央球場，為協助籌建心智障礙者安老家園計畫傾力而行。五湖園表示，企業邁入公益之路第六年，以ESG企業社會責任為核心理念，持續推動公益回饋，透過實際行動實現永續發展目標。

此次瑪利亞天使公益路跑，五湖園號召510位來自各界的愛心跑者參賽，以每人完成3.5公里賽程捐出900元，共同支持瑪利亞心智障礙者安老家園的籌建。同時，五湖園更加碼認購了2410盒由瑪利亞基金會庇護工場製作的手作麵包，分送給所有參賽者，以實際行動支持身障者就業服務，讓公益的影響力更加深遠。

五湖園指出，自109年起，便以多元採購策略，支持瑪利亞基金會「瑪利MAMA·手作麵包」的生產需求，細心配合並持續協助庇護就業中心。在每年清明節及中元節舉辦的公益市集，優先提供免費攤位予瑪利亞庇護就業中心。此外，透過公益聯名禮盒計畫，結合慎終追遠與愛心捐贈，將拜桌供品轉化為關懷，贈予街友、獨居長者及弱勢家庭，延續生命的溫暖與希望。

五湖園總經理雷靜怡表示：希望以行動實踐愛與分享的精神，讓公益的影響力傳遞得更深更遠；未來，五湖園將持續在公益之路上攜手各界，創造更多支持生命與希望的機會。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台籍人夫澳洲失蹤！妻子陳屍雪梨公園　外交部回應了
小情婦覬覦16億遺產！　87歲富豪「遭放生21天」活活餓死
林襄疑遭影射沒禮貌再發聲　18字洩心境
房仲：月薪低於3.9萬先別想買房　除非符合1條件
新北耶誕演唱會第二天吸40萬人朝聖！　Energy「16蹲」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

五湖園生命智慧園區匯聚公益影響力號召510人為愛奔跑

同彎道半年第二件！18歲騎士台3線衝出護欄　頭部重創身亡

不畏低溫！首屆「瑪利亞天使公益路跑」登場　2700人為愛而跑

守護市民安全　南消創意宣導話劇提醒防範CO隱形殺手

台南耶誕跨年第2場親子活動麻豆總爺登場　黃偉哲伴6千民眾同樂

下班音樂節　台東「2024解憂祭」最終場800人參與

台東池上萬安社區長者齊聚「搓圓仔」　警宣講防詐

高市衛生局長揭長照產業3痛點　樂見智慧科技有效填補不足

收編滿滿嘉義味　承億集團「山樣子美食基地」開幕

催生雲東遊客中繼站　張麗善現勘樟湖國小舊校區

1歲而哭到一半突噤聲變色　他嚇到：孩子面前再也不滑手機

《拳上2024》賽前遊戲賽　蹦闆吞敗臉書改「統神的狗」

阿里山林鐵列車長鳴笛喊靠邊　女遊客遭撞倒地...瞬間畫面曝

中年了還在抓老公外遇　長輩無情開噴：實在蠢

館長被切割祭「地圖砲開箱」　狂買超過60品牌擺滿一整桌

爸教召2天！女兒對照片哭　媽聽找爸聲笑：鄰居會誤會

典典寶寶「把劉亮佐趕出家門」　趙小僑曝他走心「珍惜被偏愛」

羅PD愛上鐵板燒「炒蝦全亞洲最好吃」　金大明拍《機醫》時偷飛台灣：太想念

高中舞蹈班運動會進場超狂　舞步整齊還走位！全場嗨翻

楊謹華慶生合體謝盈萱重現〈音浪〉　楊祐寧定竿搶鏡…柯佳嬿也來了！

五湖園生命智慧園區匯聚公益影響力號召510人為愛奔跑

同彎道半年第二件！18歲騎士台3線衝出護欄　頭部重創身亡

不畏低溫！首屆「瑪利亞天使公益路跑」登場　2700人為愛而跑

守護市民安全　南消創意宣導話劇提醒防範CO隱形殺手

台南耶誕跨年第2場親子活動麻豆總爺登場　黃偉哲伴6千民眾同樂

下班音樂節　台東「2024解憂祭」最終場800人參與

台東池上萬安社區長者齊聚「搓圓仔」　警宣講防詐

高市衛生局長揭長照產業3痛點　樂見智慧科技有效填補不足

收編滿滿嘉義味　承億集團「山樣子美食基地」開幕

催生雲東遊客中繼站　張麗善現勘樟湖國小舊校區

教兒子寫功課「險氣死」！陸男教一半呼吸困難　送醫才知心肌梗塞

台籍人夫澳洲失蹤！妻子陳屍雪梨公園　外交部回應了

他泡完澡「慘被截肢」！　醫曝致病因

林襄疑遭影射沒禮貌再發聲！　「需要多巴胺」18字洩心境

五湖園生命智慧園區匯聚公益影響力號召510人為愛奔跑

曾在西門町拍MV⋯5年後變日本天團攻蛋　「貝斯手篡位開口」萬人驚呆超會唱

快訊／馬建豪轟TPBL新高26分　夢想家斬斷戰神4連勝

房仲：月薪低於3.9萬先別想買房　除非符合1條件

同彎道半年第二件！18歲騎士台3線衝出護欄　頭部重創身亡

新北耶誕演唱會第二天吸40萬人朝聖！　Energy超炸開場「16蹲」台下暴動了

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

地方熱門新聞

新北市「最有錢神明」！媽祖擁21億土地

獨／男登八仙山突倒地無呼吸心跳

長治鄉繁昌村+滿州鄉港口村補選 吳秋燕+楊秀蘭當選

一家三口國道翻車後爬出　靠2物保命

2024漫月美行動熱鬧開幕藝術團隊點亮鹽水小鎮時光

基隆行人違規要抓了　明年起開罰500

永福創校109週年共融運動會、捐血救人校慶活動

雲林好時光靚市集登場　洪申翰盼支持基層

嘉義水上聖誕節主燈「水上之光」

左營深夜傳地層下陷！建案旁路面塌陷

18歲騎士台3線衝出護欄　頭重創身亡

2025台南耶誕跨年首站南科啟航童趣嘉年華

「吉伊卡哇」1／25降臨愛河

張善政就職二週年前夕　聽到「這句話」笑了

更多熱門

相關新聞

不畏低溫！首屆「瑪利亞天使公益路跑」登場　2700人為愛而跑

不畏低溫！首屆「瑪利亞天使公益路跑」登場　2700人為愛而跑

瑪利亞基金會首度舉辦「瑪利亞天使公益路跑」，今天在台中中央球場開跑， 2500多名跑友陪伴200多名腦麻及身心智障礙兒家庭路跑，場面相當溫馨感人，也讓身心障礙兒童及家庭都能走出戶外享受路跑，並且喚起社會大眾對心智障礙者年老安養議題的重視。

7輛三陽新DRGBT機車募得超過250萬

7輛三陽新DRGBT機車募得超過250萬

基隆公益電動機車新方案　明年1月開放登記

基隆公益電動機車新方案　明年1月開放登記

新北消防猛男月曆聯名萌犬　119元捐公益送火鍋料

新北消防猛男月曆聯名萌犬　119元捐公益送火鍋料

勞動部南分署多元商品慶年節送好禮兼做公益

勞動部南分署多元商品慶年節送好禮兼做公益

關鍵字：

五湖園公益瑪莉亞

讀者迴響

熱門新聞

台3線死亡瞬間曝！一家三口天人永隔只因想睡覺

史上最早寒假！5所大學12／23開始放假　總共放58天

「最危險排便」情況　醫：死亡、罹癌風險增

李明川買北投2000萬雲端豪宅「遇低溫卻大崩潰」！

雙胞胎去世！她分飾2角　瞞住全家

女遊客擅闖軌道區拍照遭撞斷腿！　林鐵處：依法送辦

羽田調查結果提前曝！機長、副機長都聽錯指令

周日冷氣團發威　1縣市「體感溫度剩2度」

快訊／林襄遭爆耍大牌「強硬發聲了」！

大腸癌3期還轉移！工程師認了「愛吃2種肉」

林襄遭影射耍大牌「搶高鐵座位」

張惠妹宣布「大巨蛋重磅喜訊」：20萬人全都有！　超狂進場禮包搶先曝光

林襄爆「錄影超跩得罪黃小柔」！寶弟同場還原真相

即／MANGO創辦人墜谷亡　兒子當場目睹

高雄少女走路上學遭性侵！他一、二審無罪

更多

最夯影音

更多

1歲而哭到一半突噤聲變色　他嚇到：孩子面前再也不滑手機

《拳上2024》賽前遊戲賽　蹦闆吞敗臉書改「統神的狗」

阿里山林鐵列車長鳴笛喊靠邊　女遊客遭撞倒地...瞬間畫面曝

中年了還在抓老公外遇　長輩無情開噴：實在蠢

館長被切割祭「地圖砲開箱」　狂買超過60品牌擺滿一整桌

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面