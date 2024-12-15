五湖園生命智慧園區匯聚公益影響力號召510人為愛奔跑

▲五湖園生命智慧園區今日動員510位來自不同單位與社團的愛心人士，一同參加公益路跑活動 。（圖／記者王悉宇翻攝）



記者王悉宇／台中報導

五湖園生命智慧園區今日動員510位來自不同單位與社團的愛心人士，一同參加公益路跑活動，齊聚台中中央球場，為協助籌建心智障礙者安老家園計畫傾力而行。五湖園表示，企業邁入公益之路第六年，以ESG企業社會責任為核心理念，持續推動公益回饋，透過實際行動實現永續發展目標。

此次瑪利亞天使公益路跑，五湖園號召510位來自各界的愛心跑者參賽，以每人完成3.5公里賽程捐出900元，共同支持瑪利亞心智障礙者安老家園的籌建。同時，五湖園更加碼認購了2410盒由瑪利亞基金會庇護工場製作的手作麵包，分送給所有參賽者，以實際行動支持身障者就業服務，讓公益的影響力更加深遠。

五湖園指出，自109年起，便以多元採購策略，支持瑪利亞基金會「瑪利MAMA·手作麵包」的生產需求，細心配合並持續協助庇護就業中心。在每年清明節及中元節舉辦的公益市集，優先提供免費攤位予瑪利亞庇護就業中心。此外，透過公益聯名禮盒計畫，結合慎終追遠與愛心捐贈，將拜桌供品轉化為關懷，贈予街友、獨居長者及弱勢家庭，延續生命的溫暖與希望。

五湖園總經理雷靜怡表示：希望以行動實踐愛與分享的精神，讓公益的影響力傳遞得更深更遠；未來，五湖園將持續在公益之路上攜手各界，創造更多支持生命與希望的機會。