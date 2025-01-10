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快訊／刑事戰將林明佐超慘現況曝　大小便失禁緊急送醫開刀

▲▼林明佐。（圖／記者許權毅攝）

▲刑事局前高官林明佐涉貪遭押，近日因病求交保遭拒，今緊急戒護送醫開刀。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

刑事局前三線二星警政監林明佐因涉貪案遭收押，近日以罹患脊椎瘤、大小便失禁以及泌尿道感染釀副睪丸炎等理由求交保，但遭台中高分院駁回。林明佐因病需開刀，6日緊急聲請戒護就醫，地院裁准，今日已經被送至中國附醫開刀。

林明佐先前求交保時稱，本案相關被告都已到庭，沒有滅證、變造證據之虞，而他除了同案被告陳政谷、徐培菁以外，不認識其他被告，且他的答辯方向經過媒體報導，已被大眾知悉，也沒有串證必要。

林稱，罹患腰薦椎脊髓內許旺式細胞瘤，於羈押期間已經壓迫神經，導致下肢麻痺無力移動，需要仰賴輪椅移動，甚至有大小便失禁的情形發生，生活無法自理。另因他曾接受腫瘤切除手術，但休息時間過短，導致身上其他部位發生劇痛、潰瘍、神經壓迫、雙腳乏力、水腫等情形，也泌尿道感染造成副睪炎，種種病情非保外治療難以痊癒，請求具保停押。

台中高分院檢視看守所函文，內容指出檢視林的相關醫療文件報告，林確實罹患脊椎間盤移位等疾病，治療後目前不良於行、容易跌倒，但未說明有非保外治療難以痊癒的情形，且林所犯為貪污重罪，依目前訴訟進度，仍不宜准許停押。此外，林以之前的主張請求撤銷原裁定，但審酌後原裁定並無違反比例原則，難認有理由，予以駁回。

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