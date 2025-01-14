新春送愛不停歇！ 　犯保士林分會攜手士檢送暖30戶馨生人

▲犯保士林分會主委林志銜（左）與士檢檢察長顏迺偉，共同探訪因家暴造成下半身癱瘓的重傷被害人陳小姐。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

隨著新春佳節將至，犯罪被害人保護協會士林分會攜手士林地檢署，將愛與關懷送到犯罪被害人家庭的身邊。今年春節，共關懷30戶犯罪被害家庭，透過志工親自將物資與祝福送至每一戶家庭，用行動傳遞溫暖與支持，盼這份關懷能讓每位馨生人感受到社會的愛與陪伴，在寒冬中找到前行的力量，為這些飽經風霜的家庭注入一絲希望與暖意。

近日，分會主委林志銜與檢察長顏迺偉特地前往探視一名重傷被害人陳小姐，親自送上關懷物資及春節慰問金，為這個堅強的家庭帶來祝福與支持。

陳小姐多年前因家暴事件導致下半身癱瘓，僅能依靠輪椅行動，但她始終堅強面對生活，肩負起撫養年幼女兒的責任。儘管生活艱難，陳小姐依然懷抱希望，期待有一天能重新站起來。在探訪過程中，林主委與顏檢察長對陳小姐的樂觀與勇敢深感敬佩。顏檢察長更溫言鼓勵：「希望您繼續保持堅韌，我們會陪伴您走過這段路。」2人也邀請陳小姐參與分會舉辦的活動，讓她有機會適時放鬆，獲得更多支持與力量。

除了物資與慰問金，分會還為陳小姐提供生活補助及女兒的就學資助，幫助緩解經濟壓力。林主委表示：「我們希望透過這些關懷，為陳小姐一家帶來些許溫暖，讓她們在困境中依然感受到支持與力量。」

今年春節，犯保士林分會共關懷30戶犯罪被害家庭，透過志工親自將愛與祝福送到每一位受害者手中，幫助他們在寒冬中找到一絲溫暖與勇氣。未來，分會將持續肩負起陪伴與支持的使命，點亮更多家庭的希望，為受害者帶來前行的力量。