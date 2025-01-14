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麥當勞少女母親赴士檢申冤！庭訊1小時悲痛離開...無力絕望畫面曝

記者黃宥寧／台北報導

北市1名17歲少女因家境困難外出打工，卻疑遭麥當勞主管性侵，報警提告後無法承受壓力輕生。少女的母親於社群媒體上多次發文，控訴職場中的不公與女兒所遭受的傷害。士林地檢署今（14）日下午通知少女母親到庭協助釐清案情，庭訊歷時約1小時。然而，結束後的她不再像過去那樣透過文字為女兒發聲，而是選擇全然沉默，在家人攙扶下離開。

▲▼ 孫媽媽 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲麥當勞少女媽媽今赴士林地檢署協助檢察官釐清案情。（圖／記者黃宥寧攝）

原訂今下午2點40分開庭，但少女母親遲至將近3點才與家人現身。一開始，她疑因無法調適心情面對檢察官，選擇在地檢署附近的超商躲避，遲遲未進入地檢署，最後在家人及律師的陪同下，緩慢步入地檢署，面對媒體的提問始終沉默以對。

庭訊歷時約1小時結束，地檢署外早已聚集大批媒體，記者爭相提問：「還好嗎？」、「還會在Threads發文嗎？」然而，少女母親始終低著頭，一字未回，整個人顯得格外疲憊與無助。一旁律師立刻代為回應：「偵查不公開。」其家人則小心翼翼地攙扶著她向車輛走去。

少女母親始終低頭不語，步伐緩慢而沉重，臉上滿是喪女之痛的深切哀傷。當她在家人的攙扶下上車離去，那沉默的背影流露出無以言喻的絕望與無力，無聲地訴說著這場悲劇帶來的深沉傷痛。

▼麥當勞少女案件地檢署積極偵辦中。（圖／翻攝自Threads）

▲▼ 孫 。（圖／翻攝自Threads）

回顧案件經過，少女的母親在Threads發文聲稱，女兒為了幫忙分擔家計，2022年起在麥當勞打工，卻遭到李姓主管以排班權利為由進行性侵，時間長達1年，女兒因為需要工作，選擇隱忍，也不敢告訴家人，結果因此罹患憂鬱症；後來女兒鼓起勇氣離職、報警、向麥當勞申訴，麥當勞雖然火速開除李男，但始終沒有給予任何交代及慰問，女兒遲遲等不到公道，最終選擇走上絕路，「司法能還我們一個公道嗎？可以把我女兒活生生的還給我嗎？」

少女的母親日前接受媒體採訪時提到，女兒離世後，麥當勞曾派員提著水果禮盒登門拜訪，還說要祭拜女兒，但因為家中經濟狀況不佳，女兒的後事是花葬，沒有牌位。

士林地檢署指出，承辦檢察官已多次傳喚告訴人、告訴代理人及被告與辯護人，並向涉案速食店調閱相關資料，進行查證及製作勘驗筆錄，以釐清案情，全案調查過程一定秉持依法處理原則，進展將依程序推進。

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