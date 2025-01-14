快訊／麥當勞少女遭主管侵犯輕生　心碎母首赴士檢助釐清案情

記者黃宥寧／台北報導

台北市1名17歲少女因家境困難外出打工，卻疑遭麥當勞主管性侵，報警提告後，不堪壓力輕生。少女母親透過社群發文控訴，指出女兒平時懂事為家分憂，不料卻在職場遭受如此傷害，讓原本就困苦的家庭陷入悲痛與無助。士林地檢署今（14）日下午首次傳喚少女母親出庭，盼能釐清案情全貌。稍早，少女母親與律師亦到地檢署報到。

▲士林地檢署今（14日）首次傳喚麥當勞少女母親出庭助釐清案情。（圖／記者黃宥寧攝）

回顧案件經過，少女的母親在Threads發文聲稱，女兒為了幫忙分擔家計，2022年起在麥當勞打工，卻遭到李姓主管以排班權利為由進行性侵，時間長達1年，女兒因為需要工作，選擇隱忍，也不敢告訴家人，結果因此罹患憂鬱症；後來女兒鼓起勇氣離職、報警、向麥當勞申訴，麥當勞雖然火速開除李男，但始終沒有給予任何交代及慰問，女兒遲遲等不到公道，最終選擇走上絕路，「司法能還我們一個公道嗎？可以把我女兒活生生的還給我嗎？」

少女的母親日前接受媒體採訪時提到，女兒離世後，麥當勞曾派員提著水果禮盒登門拜訪，還說要祭拜女兒，但因為家中經濟狀況不佳，女兒的後事是花葬，沒有牌位。

▲麥當勞方面則公布處理此案的7大時序，強調性侵部分已經進入司法程序，也有提供地檢署調查事證及報告。（圖／記者黃宥寧製）

士林地檢署表示，承辦檢察官已多次傳喚告訴人、告訴代理人及被告與辯護人，並向涉案速食店調閱相關資料，進行查證及製作勘驗筆錄，以釐清案情，全案調查過程一定秉持依法處理原則，進展將依程序推進。

勞動部副司長王金蓉指出，對此案感到相當遺憾，已請台北市政府了解這起案件，事業單位當初在處理過程中是否有依法處理，若經查證確認雇主未依法處理、給予被害人相關心理諮商或法律諮詢協助，最高可處100萬元罰鍰，並公布事業單位名稱或負責人姓名。

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(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

