士檢士院合作「方圓廳」今正式亮相　開啟司法空間新篇章

▲士檢檢察長顏迺偉（左）與士院彭幸鳴院長今攜手啟用功能多元的「方圓廳」。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

士檢與士院攜手合作，將舊有大禮堂改造為嶄新的多功能空間「方圓廳」，於今（13）日正式啟用。該場地除具備國民法官開庭法庭的功能外，也可用於大型會議、教育訓練、運動及休憩活動，充分體現院檢合作的創新成果。啟用儀式上，雙方不僅共同見證「方圓廳」的啟用，更感念即將榮調台灣高等檢察署的顏迺偉檢察長在任內的卓越貢獻，氣氛溫馨感人。

「不以規矩，不能成方圓」，孟子的智慧成為命名「方圓廳」的靈感來源。「方」象徵正直、堅毅，是做人做事的基本原則；「圓」則代表寬容、周全，是展現人生智慧的圓融之道。正如檢察工作需要在堅守規矩與靈活應變之間取得平衡，「方圓廳」也成為士林院檢秉持規矩、展現圓融的象徵。彭幸鳴院長在致詞時表示：「方圓廳不僅是空間功能的再創造，更是士林院檢攜手合作的精神見證。」

顏檢察長自2023年5月上任以來，以「內方外圓」的風範領導士林地檢署，他推動「草山工作坊」，結合理論與實務，提升檢察同仁的專業能力，促進醫法交流，建立醫療與法律合作的新篇章，推動司法保護，結合多方資源落實柔性司法，讓司法弱勢感受到溫暖與關懷。

顏檢察長同時注重基層需求，改善辦公環境、推動福利措施，讓士林地檢署成為一個充滿向心力與溫度的團隊。他的努力讓士林地檢署在偵查與公訴工作中屢創佳績，也讓司法改革與為民服務更加落地生根。

▲檢察長顏迺偉自上任以來，以「內方外圓」的風範領導士林地檢署。（圖／記者黃宥寧翻攝）

在儀式上，彭院長代表士林地方法院，向顏檢察長致贈感謝紀念品，讚揚他以「內方外圓」的精神，帶領士林院檢創造出和諧高效的工作氛圍。彭院長特別提到：「顏檢察長的遠見與務實態度，不僅讓士林院檢邁向新高度，更為我們留下了寶貴的精神財富。」

顏檢察長在致詞中深情地說：「這1年8個多月，我始終銘記身為檢察長的責任，努力不懈。雖然即將離開，但我對士林院檢的情感不會改變，這裡的每一位同仁，都是我最大的驕傲。」他感謝全體同仁的支持，並期許士林院檢在新任檢察長的帶領下，繼續為司法體系貢獻力量。

「方圓廳」的啟用，不僅是空間的煥然一新，更是士林院檢精神的延續與傳承。未來，士林地檢署將以此為新起點，延續顏檢察長的卓越風範，以專業與溫暖服務民眾，讓司法公平正義的光芒在士林地區持續閃耀。